Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կշարունակի իր գործունեությունը. Անիտա Հիփեր

Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կշարունակի իր գործունեությունը, դրա մանդատի հնարավոր փոփոխությունները կքննարկվեն Երևանի և Բրյուսելի միջև։
Այս մասին ադրբեջանական Report-ին ասել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության հարցերով պաշտոնական ներկայացուցիչ Անիտա Հիփերը։
«Առաքելության լիազորությունների մեջ է մտնում՝ հետևել և հաշվետվություն ներկայացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում տեղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ»,- ասել է ԵՄ ներկայացուցիչը։
Նա հավելել է՝ Եվրամիությունը ողջունում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը և կոչ է անում կողմերին հնարավորինս շուտ ստորագրել և վավերացնել այն։
Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը հյուրընկալել է Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատան երկու հյուրի:
«Մենք ուրախ էինք հյուրընկալել Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատան երկու հյուրին՝ առաքելության ղեկավարի տեղակալ Սաբինա Նովակովային և նրա գործընկեր Ադամ Պեշուտին: Այցի ընթացքում նրանք միացան Խաչիկ գյուղի պարեկին, որպեսզի իրենց աչքերով տեսնեն մեր աշխատանքը տեղում։ Մենք ակնկալում ենք շարունակել համագործակցությունը»,- նշված է ԵՄ դիտորդական առաքելության Իքսի էջում:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ Պետդեպն անդրադարձել է հայաստանյան իրականությանը
«Արցախի պրոյեկտն», այո, վերջնականապես կփակվի, եթե ․․․
Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Անիմաստ և դիտավորությամբ հրահրված մի բանավեճի առիթով