Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կշարունակի իր գործունեությունը. Անիտա Հիփեր

Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կշարունակի իր գործունեությունը, դրա մանդատի հնարավոր փոփոխությունները կքննարկվեն Երևանի և Բրյուսելի միջև։

Այս մասին ադրբեջանական Report-ին ասել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության հարցերով պաշտոնական ներկայացուցիչ Անիտա Հիփերը։

«Առաքելության լիազորությունների մեջ է մտնում՝ հետևել և հաշվետվություն ներկայացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում տեղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ»,- ասել է ԵՄ ներկայացուցիչը։

Նա հավելել է՝ Եվրամիությունը ողջունում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը և կոչ է անում կողմերին հնարավորինս շուտ ստորագրել և վավերացնել այն։

Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը հյուրընկալել է Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատան երկու հյուրի:

«Մենք ուրախ էինք հյուրընկալել Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատան երկու հյուրին՝ առաքելության ղեկավարի տեղակալ Սաբինա Նովակովային և նրա գործընկեր Ադամ Պեշուտին: Այցի ընթացքում նրանք միացան Խաչիկ գյուղի պարեկին, որպեսզի իրենց աչքերով տեսնեն մեր աշխատանքը տեղում։ Մենք ակնկալում ենք շարունակել համագործակցությունը»,- նշված է ԵՄ դիտորդական առաքելության Իքսի էջում:

