ՔԿ-ից հեռանալուց հետո Գևորգ Բաղդասարյանը փաստաբան է դարձել․ Լուսանկար

Նախկին դատախազ, փաստաբան Պետրոս Պետրոսյանը հայտնում է, որ իրենց մասնագիտական թիմին է միացել նախկին դատախազ Գեւորգ Բաղդասարյանը, որն օրեր առաջ հեռացավ Քննչական կոմիտեից։

«Մեր մասնագիտական թիմին է միացել և մեր վստահորդների իրավունքների պաշտպանությանն այսուհետ որպես իրավաբան իր ներդրումն է ունենալու վաստակաշատ իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական (գեներալ-մայոր) Գևորգ Բաղդասարյանը:

Գևորգ Բաղդասարյանը մասնագիտական գործունեությունն սկսել է դատական համակարգում՝ ավելի քան 5 տարի զբաղեցնելով Վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։

Գևորգ Բաղդասարյանը 2013 թվականից սկսած ավելի քան 10 տարի  աշխատել է ՀՀ դատախազությունում, որից շուրջ 7 տարին զբաղեցրել է ղեկավար պաշտոններ։

Մասնավորապես, 2016-2023 թվականներին զբաղեցրել է  Գլխավոր դատախազության վարչության պետի, Երևան քաղաքի դատախազի, ապա՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնները։

2024 թվականի փետրվարից հանդիսացել է ՀՀ քննչական կոմիտեի պետության, սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչության պետ։

Զբաղվում է գիտամանկավարժական աշխատանքով՝ դասավանդում է Արդարադատության ակադեմիայում, Երևանի պետական համալսարանում, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում և Սլավոնական համալսարանում։

Հեղինակ և համահեղինակ է 30-ից ավելի գիտական աշխատանքների։

Հանդիսացել է՝

– ՀՀ դատախազության որակավորման հանձնաժողովի նախագահ,

«Օրինականություն» գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի նախագահ

-ՀՀ Քննչական կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովի անդամ,

-ՀՀ արդարադատությսն ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամ,

-ՀՀ ում ԵՄ -ի և ԵԽ-ի կողմից իրականացված «Աջակցություն քրեական արդարադատության բարեփոխումներին և եվրոպական չափանիշների կիրառման ներդաշնակեցումը Հայաստանում» ծրագրի ղեկավար կոմիտեի անդամ՝ մասնակցելով ՀՀ քրեական և քրեադատավարական օրենսգրքերի նախագծերի մշակման գործընթացին»։

Նշենք, որ Գեւորգ Բաղդասարյանը հայտնի դատախազ է, նա «Մարտի 1»-ի գործով դատախազներից էր, դատախազությունից հեռանալուց հետո ՔԿ-ի Պետության, սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչության պետն էր։

ՔԿ-ից հեռանալուց հետո Գեւորգ Բաղդասարյանը նոր աշխատանք ունի

