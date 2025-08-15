Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-6 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար կբարձրանա 7-10-ով

Oգոստոսի 17-20-ին Արարատյան դաշտում, Վայոց ձորի, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, ինչպես նաև Երևանում առաջիկա 5 օրերին սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։
Երևանում օգոստոսի 15-ին ցերեկը, 17-20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օգոստոսի 16-ին՝ երեկոյան, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օգոստոսի 15-16-ին, 19-20-ին՝ երեկոյան, սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 14-18 մ/վ արագությամբ։
Մարզերում օգոստոսի 15-ի ցերեկը, 17-20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Օգոստոսի 16-ին՝ կեսօրից հետո, առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։
Քամին՝ հյուսիսարևմտյան 2-5մ/վ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 17-20 մ/վ արագությամբ։
Օգոստոսի 15-16-ին, 19-20-ին՝ երեկոյան ժամերին, Արմավիրում, Կոտայքի և Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 15-18 մ/վ արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանն օգոստոսի 16-ի ցերեկը կնվազի 3-6 աստիճանով, 17-19-ին աստիճանաբար կբարձրանա 7-10 աստիճանով:
Բաց մի թողեք
Արցախցի Արման Ավանեսյանը` «Աշխարհի խաղեր» մրցաշարի չեմպիոն. Լուսանկար
Լավաշ եմ տանում ինձ հետ ամենուր, որտեղ գնում եմ. Սիրուշո
Օգոստոսի 15-ի աստղագուշակ․ Այսօր ինչ խնդիրներ էլ առաջանան, դրանք արագ կլուծվեն