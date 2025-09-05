Պուտինը՝ «փղի, վիշապի և արջի միությունում» ՌԴ-ի դերի մասին

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գնահատել է Ռուսաստանի դերը Հնդկաստանի և Չինաստանի հետ դաշինքում, որը հաղորդավարը անվանել է «փղի, վիշապի և արջի դաշինք»։
«Արջը մնում է արջ: Արջը Ռուսաստանի խորհրդանիշն է, բայց աշխարհի ամենամեծ վագրը նույնպես ռուսական է։ Մեր տնտեսությունները լրացնում են միմյանց, մենք ունենք ընդհանուր շահեր, ընդհանուր ավանդական արժեքներ, ուզում եմ դա ընդգծել», – ասել է Պուտինը՝ ելույթ ունենալով Արևելյան տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստում:
Պուտինի խոսքով՝ Սի Ծինփինը նախ խոսել է վիշապի և փղի փոխազդեցության մասին Չինաստանի և Հնդկաստանի միջև հարաբերությունների համատեքստում՝ դիմելով վարչապետ Նարենդրա Մոդիի գլխավորած հնդկական պատվիրակությանը։
Պուտինը բազմիցս արջն անվանել է Ռուսաստանի խորհրդանիշ՝ նշելով նրա ուժն ու անկախությունը:
Օրինակ՝ 2014 թվականին մամուլի ասուլիսում նա Ռուսաստանը համեմատել էր այս կենդանու հետ՝ նշելով, որ «արջը ոչ մեկի թույլտվությունը չի խնդրի» և «չի հրաժարվի իր տայգայից»:
2025 թվականի օգոստոսին Ալյասկայի գագաթնաժողովից առաջ CNN-ը գրել էր բանակցությունների սեղանի շուրջ գտնվող ռուսների մասին, ովքեր իրենց պարող արջեր են համարում:
«Եթե որոշեք պարել արջի հետ, ինչպես ասում են, արջն է որոշում, թե երբ և ինչպես է ավարտվում պարը», – մեկնաբանել էին հրապարակումը:
Բաց մի թողեք
Չինաստանից Պուտինը երաշխիքներ ստացե՞լ է, թե՞ …
Պուտինը մի շարք իր պես ստորացուցիչ հայտարարություններ է արել
Ո՞ւմ նյարդերն առաջինը տեղի կտան` Էրդողանի, թե՝ Նաթանյահուի