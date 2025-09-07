07/09/2025

Ինչի՞ մինչև հիմա չէի պատմում. ուղղակի դու ոչ մեկին մեծ հաշվով պետք չես. Սիմոնյան

infomitk@gmail.com 07/09/2025 1 min read

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տելեգրամում գրել է.

«Պուշկո՛, ա՛յ պուշոկ: Ամեն անգամ, երբ քո անձնական օգտագործման դուդուկ փչողն իրեն լկտի պահեց, քո մռթին եմ տալու: Ով ով՝ դու իմ ձեռքի ծանրությունը գիտես չէ՞, Պուշկո՛:

Կուզե՞ս սկսենք էն պատմությունից, ոնց SMS գրեցի, ասեցի՝ թռի, դու թռար, ընկերներիդ թողեցիր:

Վստահ եմ՝ բոլորը կգնահատեն այս պատմությունը:

Չնայած պատմություններ շատ կան:

Շարունակելի . . .

Ավելի ուշ շարունակելով թեման՝ Սիմոնյանը գրել է.

Պուշկո՛, ախր դու տարօրինակ տղա ես։ Քեզ էդքան օգնել եմ` նույնիսկ մինչև վերջերս. մենակ 2020 թվականի դեկտեմբերին մեր տան խոսակցությունն ինչքա՜ն քեզ օգնեց. չնայած լավ է, որ ընկերներդ սրա մասին էլ մինչև հիմա չգիտեն: Բայց դե ամեն բան իր ժամանակին:

Ինչի՞ մինչև հիմա չէի պատմում. ուղղակի դու ոչ մեկին մեծ հաշվով պետք չես ու հետաքրքիր չես, հիմա չափդ անցել ես ու հա՜ տալու եմ գլխիդ` «պրաբորդ» ծռվի: Եթե բան ունես ասելու` զանգի, խոսենք. արդեն մի տարուց ավել է` չենք խոսել:

Շարունակելի . . .

Բաց մի թողեք

1 min read

Օվերչուկի նուրբ ակնարկը

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես գիտեմ ուր եմ եկել, ինչի եմ եկել, որն է իմ առաքելությունը, գնալու եմ մինչև վերջ. Եղիշե Մելիքյան

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա ի՞նչ է էլի… Ալեն Սիմոնյանի անդրադարձը Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցածին

07/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 8-ի աստղագուշակ․ Շատ ավելի օգտակար կլինի ուշադրություն դարձնել ձեր հուզական վիճակին և մտածել

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոպեր Հատտեճյանի մահվան առիթով. Տեր-Պետրոսյան

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավշարի Սուրիկ Գրիգորյանի առանձնատան պարսպի պատերին անհայտ անձինք հայհոյանքներ են գրել

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապագա իշխանությունը Նիկոլից սովորելու բան ունի, «նիկոլիզմն» արմատախիլ է արվելու

07/09/2025 infomitk@gmail.com