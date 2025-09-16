16/09/2025

Սամվել Շահրամանյանը ԿԳՄՍՆ–ից հերքում է պահանջում

16/09/2025

Արցախի Նախագահի անունից ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և 9-րդ դասարանի Հայաստանի պատմություն դասագրքի հեղինակ Նժդեհ Հովսեփյանի դեմ ներկայացված հայցի ու հայցի ապահովման միջնորդության եզրափակիչ մասերի բովանդակությունը։

Փաստաբան Ռոման Երիցյան



76-ամյա աշխատակիցը 16-ամյա սովորողի կամքին հակառակ, կատարել է սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ

14/09/2025


ԳԱԱ 32 գիտական ինստիտուտներին և 9 գիտաօժանդակ հաստատություններին ի՞նչ ճակատագիր է սպասվում․ Գալստյան

14/09/2025


Կրթական մրցանակ՝ Ռուբեն Վարդանյանին ու նրա կնոջը՝ Վերոնիկա Զոնաբենդին. Լուսանկար

11/09/2025



ՀՀ նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանի հոդվածը. Պատմությունը, ոչ թե որպես առասպել, այլ՝ որպես ողբերգություն

16/09/2025


Երևանում բացվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված Ալբերտ Հովհաննիսյանի տուն-թանգարանը. Լուսանկար

16/09/2025


Գողության դեպք, «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ում բուժքույրերի հանգստյան սենյակից տղամարդը գողացել է պայուսակ

16/09/2025


«Պատիվ ունեմ» խմբակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու մասին» նախագիծ է ներկայացրել

16/09/2025