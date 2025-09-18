Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երևանյան 17-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը կմեկնարկի ․․․ Լուսանկարներ

Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը հիմնվել է 2007-ին՝ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նախաձեռնությամբ: Նրա գեղարվեստական ղեկավարներն են դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը և Ալեքսանդր Չաուշյանը (Մեծ Բրիտանիա):
Փառատոնն ավանդաբար անց է կացվում սեպտեմբեր – հոկտեմբեր ամիսներին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում: Այն իրականացվում Է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ: Փառատոնի ծրագրերն ընդգրկում են սիմֆոնիկ և կամերային համերգներ և մենահամերգներ:
Փառատոնին մասնակցում են աշխարհահռչակ մենակատարներ, անսամբլներ և դիրիժորներ: Մենակատարներն անց են կացնում վարպետության դասընթացներ: Ամենամյա փառատոների ծրագրերն ընդգրկում են հայ, ռուս և արևմտաեվրոպացի կոմպոզիտորների գործերը, որոնց թվում հայաստանյան և համաշխարհային պրեմիերաներ:
Ծրագրերում առանձնակի տեղ են գրավում օպերաների բեմականացումները, նշանավոր տարեթվերին և հոբելյաններին նվիրված համերգները:
Փառատոնին մասնակցել են այնպիսի անվանի արտիստներ, ինչպիսիք են Իզաբել Ֆաուստը, Յուլիա Ֆիշերը, Բորիս Բելկինը, Վադիմ Ռեպինը, Սերգեյ Կրիլովը, Դայշին Կաշիմոտոն, Եվգենի Սուդբինը, Բորիս Բերեզովսկին, Բարրի Դուգլասը, Կիրիլ Գերշտեյնը, Կոնստանտին Լիֆշիցը, Վենցել Ֆուքսը, Ալեսանդրո Կարբոնարեն, Էմանուել Պայուն, Պոլ Մեյերը, Նատալիա Գուտմանը, Մարիո Բրունելլոն, Սթիվեն Իսերլիսը, Քիմ Քաշքաշյանը, Դիմուտ Պոպպենը, Քրիստոֆեր Ուորեն-Գրինը, Վասիլի Սինայսկին, Կիրիլ Կարաբիցը և տասնյակ այլ մենակատարներ:
Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնն նշանակալի տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի երաժշտական կյանքում: Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 100-րդ հոբելյանական համերգաշրջանում 17-րդ փառատոնի բացմանը նվիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ԿԳՄՍ փոխնախարար Դանիել Դանիելյանը մանրամասն ներկայացրեց հոբելյանական նվագախմբի անցած ճանապարհը, այն ղեկավարած դիրիժորներին։
ՀԱՖՆ տնօրեն Նորայր Նազարյանը բոլորին շնորհավորեց Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 100-ամյակի առթիվ և նշեց, որ այն Հայաստանի հանրապետության գործող ազգային արժեքներից է: Նա հավելեց, որ դասական երաժշտությունը սահմաններ չի ճանաչում և աշխարհի հետ խոսելու միջազգային լեզու է: Նվագախումբն էլ ամեն առումով ձգտում է այս բնագավառում դառնալ լավագույններից մեկը: Նա շնորհակալություն հայտնեց Սերգեյ Խաչատրյանին, որ հանդես գալով աշխարհի լավագույն բեմերում, չի մոռանում իր արմատների մասին և ամեն առիթ օգտագործում է հայ երաժշտական մշակույթը տարածելու համար, ինչպես նաև ամուր է պահում իր կապը հայրենիքի հետ՝ հաճախակի հանդես գալով Ազգային ֆիլհարմոնիկի հետ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում: Նազարյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը, որ այդքան մեծ ուշադրություն և աջակցություն է ցուցաբերում նվագախմբին բոլոր նախաձեռնություններն իրականացնելու հարցում:
Հռչակավոր և հայրենիքում հատուկ սեր ու ջերմություն վայելող Սերգեյ Խաչատրյանը նշեց, որ ինչպես հայրենիքն է իր տունը, այնպես էլ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է իր տունը. ‹‹Ամեն անգամ վերադառնալիս, ես իմ տուն եմ գալիս: Էդիկի հետ միասին նվագում ենք դեռ իմ մանուկ տարիքից, միասին անգամ որպես ջութակահարներ ենք ելույթ ունեցել՝ Բախի կրկնակի կոնցերտով: Հուսով եմ, որ դեռ մի 100 տարի էլ էսպես միասին կաշխատենք››: Սերգեյ Խաչատրյանը նաև նշեց, որ վերջերս տեղի ունեցած մարզային համերգների ժամանակ ունկնդրել է այնտեղի տաղանդավոր ջութակահար երեխաներին, զարմացած է, թե որքան մեծ ձգտում ունեն և ինչ պատրաստակամությամբ են պարապում: Նա հավելեց, որ մեր երեխաների մետ մեծ ներուժ կա և ինքը ծրագրեր ունի Հայաստանում ջութակի դպրոց հիմնելու:
Ծրագրում․
Յ․Սիբելիուս՝ «Ֆինլանդիա» սիմֆոնիկ պոեմ /6-9 ր./
Յ․Սիբելիուս՝ Ջութակի կոնցերտ, ռե մինոր, երկ 47 /34-36 ր./
I. Allegro moderato
II. Adagio di molt
III. Allegro, ma non tanto
Ընդմիջում
Գ․Մալեր՝ Սիմֆոնիա թիվ 1 /57-60 ր./
I. Langsam. Schleppend
II. Kraftig bewegt
III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
IV. Sturmisch bewegt
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ
Գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր՝ Էդուարդ Թոփչյան
Բաց մի թողեք
Երբ քայլում եմ Երևանի փողոցներում, կարծես հայտնվում են անցյալի ուրվականները. Սաթի Սպիվակովա
«Խնդրեցի Լևոնին այդ օրը գալ ինձ հետ նկարահանման, ուզում էի, որ ամեն ինչ բնական լինի». Սիրուշո
Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիկը բացում է հոբելյանական 100-րդ համերգաշրջանը