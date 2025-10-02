Փարիզի Աստվածամոր տաճարի տիտղոսավոր երգեհոնահարի մենահամերգը Երևանում. Լուսանկարներ

Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության երրորդ միջազգային փառատոնի շրջանակում hոկտեմբերի 1-ին առաջին անգամ Հայաստանում մենահամերգով հանդես է եկել Փարիզի Աստվածամոր տաճարի տիտղոսավոր երգեհոնահար Վենսան Դյուբուան։
Վենսան Դյուբուան միջազգային ասպարեզում համարվում է ամենահանրաճանաչ երգեհոնահարներից․ նա ունի ակտիվ համերգային գործունեություն, արժանացել է հեղինակավոր մրցանակների և հանդես է եկել աշխարհի առաջատար փառատոններում։
Երևանյան մենահամերգի ծրագիրը նվիրված էր Յոհան Սեբաստիան Բախի ստեղծագործություններին․ հնչել են Բախի, Ֆերենց Լիստի գործերը, ինչպես նաև Վենսան Դյուբուայի իմպրովիզացիան B.A.C.H թեմայով։ Համերգի ավարտին երաժիշտն անակնկալ է մատուցել հանդիսատեսին՝ կատարելով հատված Արամ Խաչատրյանի «Սուսերով պար» բալետից։
Համերգը կայացել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության և Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտի աջակցությամբ։
