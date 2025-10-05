Ինչ է սպասվում մինչև նոյեմբերի 1-ը հայտարարագիրը չլրացնողներին

Եթե մինչեւ նոյեմբերի 1-ը հայտարարագիր ներկայացրած անձի հայտարարագրում առկա են թերի տվյալներ անձը կարող է այն լրացնել 2-րդ անգամ։
Անձին ևս մեկ շանս տալիս է Պետական եկամուտների կոմիտեն շտկման համար։
3-րդ դեպքում քաղաքացիներին կտրվի նախազգուշացում։ 4-րդ դեպքում շտկումները չուղղելուց հետո քաղաքացին տուգանվում է 5000 դրամ, իսկ 1 մլրդ համախառն ներքին արդյունք հայտարարագրած անձանց դեպքում տուգանքը 50 հազար դրամ կկազմի։
