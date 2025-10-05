05/10/2025

Տաշիրում 18-ամյա աշակերտին սպանած անձը հայտնաբերվել է. նոր մանրամասներ

Տաշիրում 18-ամյա դպրոցի աշակերտին սպանած անձին հայտնաբերել են։ 

Այսօր 18-Քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և Համայնքային ոստիկանության Տաշիրի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում սպանությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձը հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է։

Հիշեցնենք՝ երեկ՝ հոկտեմբերի 4-ին, սպանություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Տաշիրի Արտակ Խաչատրյանի անվան ավագ դպրոցի աշակերտը մի քանի դանակի հարվածներ է հասցրել մեկ այլ աշակետի, ով գիտակցութjան չգալով մահացել է։

