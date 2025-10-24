24/10/2025

Գնացեք, պաշտպանեք Կադիրովի երկրպագու, կարգալույծ եղած Ստյոպիկին․ Գեղամ Մանուկյան

24/10/2025

Ազգային ժողովում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը քննադատել է իշխանական պատգամավորներին՝ պաշտպանելու համար կարգալույծ հռչակված քահանա Ստեփան Ասատրյանին։

Մանուկյանը նշել է, որ վերջինս եղել է չեչեն առաջնորդ Ռամզան Կադիրովի երկրպագու և հեգնանքով դիմել է իշխանականներին՝ առաջարկելով պաշտպանել «Կադիրովի մոլի երկրպագուին»։

Պատգամավորը ընդգծել է, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ներկայացուցիչները, այդ թվում՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կարող են մասնակցել ցանկացած իրադարձության, սակայն ոչ եկեղեցական արարողությունների։

«Խնդրում և հորդորում եմ, որ մեր հայրենակիցներից ոչ մեկին չմոլորեցնեք ու չտանեք մեղք գործելու՝ իբրև պատարագի մասնակից»,– հայտարարել է Մանուկյանը՝ դիմելով իշխանական պատգամավորներին։

24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025

24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025