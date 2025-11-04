04/11/2025

«Թէատրոն» կատարողական արվեստների ֆրանկոֆոն միջազգային փառատոնի փակման արարողությունն էր․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 04/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 3-ին Գաֆէսճեան քանդակների պարտեզում տեղի ունեցավ «Թէատրոն» կատարողական արվեստների ֆրանկոֆոն միջազգային փառատոնի փակման արարողությունը։

Համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆրանսիացի Յոան Բուրժուան ելույթ ունեցավ իր հայտնի «Կախման կետին մոտենալու փորձեր» պերֆորմանսով, իսկ միջազգային հիփ-հոփ աստղ, խորեոգրաֆ Կադեր Ատուի Accrorap ընկերությունը՝ «PRELUDE» բացօթյա պարային ներկայացմամբ։

Փառատոնի հիմնական բաղադրիչներն էին պարը, պերֆորմանսը և դրամատուրգիան։

Թէատրոն» կատարողական արվեստների ֆրանկոֆոն միջազգային փառատոնի փակման արարողությունը Գաֆէսճեան քանդակների պարտեզում – Live News

Աշխարհահռչակ պարուսույց Մուրադ Մերզուկիի տպավորիչ «Պիկսել» ներկայացումն անցավ լեփ-լեցուն դահլիճով։

Կապանի դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցան ռեզիդենցիաներ ֆրանսիացի դրամատուրգ Նատալի Ֆիլիոնի մանակցությամբ, իսկ Գավառի դրամատիկական թատրոնում՝ բելգիացի դրամատուրգ Ժընըվիև Դամասի։

Տեղի ունեցավ Նատալի Ֆիլիոնի, Ժընըվիև Դամասի և Աստրիդ Բայիհայի պիեսների հայերեն ժողովածուի շնորհանդեսը՝ հեղինակների ներկայությամբ։

Շշվեյցարական La Temeraria թատերական ընկերության ծաղրածուները, որոնք մասնագիտացած են հոսպիտալացված երեխաների համար ծաղրածուների ներկայացումներ կազմակերպելու գործում, ժպիտներ պարգևեցին ինչպես «Յոլյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոնի բուժառուներին։

Zarkerak - «Թէատրոն» կատարողական արվեստների ֆրանկոֆոն միջազգային փառատոն. ծրագիրը և հասցեները

Միջազգային պարուսույցներն աշխատարաններ անցկացրեցին հիփ-հոփ պարողերի և Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջի ուսանողների համար։

«Թէատրոն» կատարողական արվեստների ֆրանկոֆոն միջազգային փառատոնը նպատակ ունի ամրապնդելու մշակութային երկխոսությունը Հայաստանի և ֆրանկոֆոն աշխարհի միջև՝ ստեղծելով ստեղծագործական հանդիպումների և համագործակցությունների նոր հարթակ։

Փառատոնը կազմակերպում են ֆրանսիական «Սաթէ-Աթղը» թատերական միությունը և «Արտ-Իմաժ» մշակութային հասարակական կազմակերպությունը։

Փառատոնի գլխավոր հովանավորն է Երևանի քաղաքապետարանը։ Փառատոնը տեղի է ունենում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ։

Փառատոնի աջակիցներն են՝ «Արարատ» բանկը, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը և Ֆրանսիական ինստիտուտը, Հայաստանում Բելգիայի դեսպանությունը, Ֆրանսիայի Օվերն Ռոն-Ալպեր տարածաշրջանը, Իզեր դեպարտամենտը, Լիոն քաղաքը և Լիոնի Մետրոպոլը, Մարսել, Գրենոբլ և Սանտ-Էտիեն քաղաքները, Վալոնի-Բրյուսել Ինթերնեշնլը, ինչպես նաև Կապանի և Գավառի համայնքապետարանները։

Տպավորիչ պարային ներկայացումներ, վարպետաց դասեր, շնորհանդեսներ. Կասկադում եզրափակվեց «Թէատրոն» ֆրանկոֆոն փառատոնը - ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ Հայկական ...

Բաց մի թողեք

1 min read

Անգամ մշակութային գործարքը վերածվում է քաղաքական շոուի

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայացավ ՀՀ վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն. Լուսանկարներ

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանը և կոմպոզիտոր Էլեն Յոլչյանը գլխավոր դատախազի կողմից պարգևատրվել են շնորհակալագրերով. Լուսանկարներ

01/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 5-ի աստղագուշակ․ Օրը կարող է բավականին սթրեսային լինել, հատկապես Կարիճների համար

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալելո՞վ, կալանավորելո՞վ, գործեր կարելո՞վ, ձեռնասուն դատարաններո՞վ, լողասենյակներում «ժուչոկներ» տեղադրելո՞վ

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս չարիքը նորից կարող է գլուխ բարձրացնել

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանի հարցազրույցի համար որևէ լումա չի ծախսվել, հետաքրքրությունը երկկողմանի է եղել

04/11/2025 infomitk@gmail.com