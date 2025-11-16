17/11/2025

Վահրամ Ազատյանը՝ Վաղարշապատը իր կարգավիճակին հարիր քաղաք դարձնելու մասին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/11/2025 1 min read

«Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցությունը վստահ է իր հաղթանակում և որևէ ուժի հետ կոալիցիա մտադիր չէ կազմել։

Այսօր Վաղարշապատի 14/12 ընտրատեղամասի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Վահրամ Ազատյանը։

Վահրամ Ազատյանը հավելել է, որ իրենց ուժի նպատակը մեկն է` Վաղարշապատը դարձնել իր կարգավիճակին հարիր քաղաք։

Վահրամ Ավագյանը՝ կոալիցիա կազմելու մասին

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ներկա – նախկին» արհեստական հակադրության շարունակական և գռեհիկ շահագործում․ Սուրենյանց

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեք հարված, որ անասելի զայրացրել են Փաշինյանին

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ մի սպասելիք էլ չունեմ, արդյունքները կհայտարարեն՝ կտեսնենք․ Սամվել Բաբայան

16/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախնական արդյունքներ ընտրատեղամասերից․ Վաղարշապատի 47 տեղամասից 30-ի նախնական արդյունքներ. Թարմացվող

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ներկա – նախկին» արհեստական հակադրության շարունակական և գռեհիկ շահագործում․ Սուրենյանց

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեք հարված, որ անասելի զայրացրել են Փաշինյանին

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատի ընտրությունների ընթացքում ենթադրյալ իրավախախտումների մասին 10 ահազանգ է եղել. ՆԳՆ-ն մանրամասնել է

16/11/2025 infomitk@gmail.com