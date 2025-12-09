ՔՊ-ում խոր մանթրաժի մեջ են. Լուսանկար

ՔՊ-ում խոր մանթրաժի մեջ են Գյումրու Սուրբ Աստվածածին՝ Յոթ վերք եկեղեցում հերթական շրջիկ պատարագի ձախողումից հետո, և ոմանք անգամ չեն թաքցնում, որ գյումրեցիներն իրենց «թարս չափալախ» տվեցին:
«Հրապարակ»օրաթերթը գրում է․ ՔՊ-ում կարծում են, որ պատճառը Միքայել Աջապահյանի կալանավորումն էր ու դատապարտումն առաջին ատյանի կողմից։
Նախ, թեմի բոլոր քահանաները մերժեցին իրենց՝ 24 հոգի, հրաժարվելով նիկոլական ոճով պատարագ մատուցելուց՝ զեղչել կաթողիկոսի և թեմի առաջնորդի անունը, ապա ժողովուրդն իրենց տեղը ցույց տվեց՝ ամոթանք տալով իշխանավորներին և «պռակատով» Գյումրի բերված եպիսկոպոսներին՝ Կճոյանին և մյուսներին։
Նույնիսկ այն տեռորը, որ կիրառել էին բյուջետային հիմնարկների աշխատողների` դպրոցների, մանկապարտեզների աշխատողների նկատմամբ, մեծ արդյունք չէր տվել` հատուկենտ կանայք էին ներկայացել:
Իսկ երկրաշարժի օրը` դեկտեմբերի 7-ին մատուցված շրջիկ պատարագին մասնակցում էին հիմնականում Երևանից գնացածները, նիկոլական փոքր զանգվածը, որը նրա հետ թափառում է եկեղեցուց եկեղեցի։ Անգամ Յոթ վերքի մոմավաճառն էր այդ օրը բոյկոտել աշխատանքը:
