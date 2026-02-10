Բաքվում ավարտվել է Ռուբեն Վարդանյանի շինծու գործով «դատավարությունը»

Բաքվում ավարտվել է Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար Ռուբեն Վարդանյանի շինծու գործով «դատավարությունը»։
Վարդանյանը հանդես է եկել եզրափակիչ խոսքով, որից հետո դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ դատավճիռը քննարկելու համար։
Մեղադրող կողմն ու պաշտպանները հայտարարել են, որ չեն մտադիր ներկայացնել վերջնական դատավճռի նախագծերը։ Դեռևս պարզ չէ՝ դատավճիռը կհրապարակվի՞ այսօր, թե՞ ոչ։
2025 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջել էր ցմահ ազատազրկում Ռուբեն Վարդանյանի համար։
