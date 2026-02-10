10/02/2026

Բաքվում ավարտվել է Ռուբեն Վարդանյանի շինծու գործով «դատավարությունը»

infomitk@gmail.com 10/02/2026 1 min read

Բաքվում ավարտվել է Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար Ռուբեն Վարդանյանի շինծու գործով «դատավարությունը»։

Վարդանյանը հանդես է եկել եզրափակիչ խոսքով, որից հետո դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ դատավճիռը քննարկելու համար։

Մեղադրող կողմն ու պաշտպանները հայտարարել են, որ չեն մտադիր ներկայացնել վերջնական դատավճռի նախագծերը։ Դեռևս պարզ չէ՝ դատավճիռը կհրապարակվի՞ այսօր, թե՞ ոչ։

2025 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջել էր ցմահ ազատազրկում Ռուբեն Վարդանյանի համար։

Գալյանը առաջադրվել է ՔՊ խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար

Տիգրան Ավինյանին կփոխարինեն արհեստական բանականությամբ

Ջեյ Դի Վենսը Բաքվում իր հանդիպումների ժամանակ կարծարծի հայ գերիների ազատ արձակման հարցը

Ցուկերբերգը պլանավորում է անշարժ գույք ձեռք բերել «Միլիարդատերերի բունկեր»-ում. Լուսանկար

Սևանը կանաչում է, Հայաստանը ողբերգության մեջ է, և մարդիկ չեն գիտակցում՝ յուրաքանչյուրն այդ պրոցեսի մասնակից է. Լուսանկարներ

Եկեղեցին բոլորիս հոգևոր տունն է, որին ուղղված հարվածներին դիմակայելը ամենքի հավաքական պարտականությունն է

