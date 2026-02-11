11/02/2026

Պուտինը նոր պատերազմների է նախապատրաստվում․ Արտաքին զեկույց Էստոնիայից

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունն իր զեկույցում նշել է, որ Ռուսաստանը միայն ձևացնում է, թե մասնակցում է Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին՝ միաժամանակ ձգտելով կարգավորել հարաբերությունները Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ։

Հետախուզության տվյալներով՝ Կրեմլը մտադիր չէ հրաժարվել իր ռազմական նպատակներից և միաժամանակ ավելացնում է զինամթերքի և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը՝ պատրաստվելով ապագա հակամարտություններին, նույնիսկ շարունակվող պատերազմի պայմաններում։

Օրբանը դատապարտել է ԵՄ-ի՝ Ուկրաինային մասնակիորեն դաշինք ընդունելու ծրագիրը

Ուկրաինայում մինչև մայիսի 15-ը հնարավոր են նախագահական ընտրություններ և ՌԴ-ի հետ խաղաղության համար հանրաքվե

Հունգարիայի «Տիզա» կուսակցությունը խզում է կապերը ԵԺԿ-ի հետ՝ Բրյուսելի պնդումներին հակազդելու նպատակով

Վենսի այցը նշանակալի քայլ է, արդյունքները նախանշում են հետագա համագործակցության հստակ ուղի. ԱՄՆ դեսպանատուն

Ինչ է իրականում կատարվում Վաղարշապատում․ Ձայնագրություն

