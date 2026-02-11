Պուտինը նոր պատերազմների է նախապատրաստվում․ Արտաքին զեկույց Էստոնիայից

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունն իր զեկույցում նշել է, որ Ռուսաստանը միայն ձևացնում է, թե մասնակցում է Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին՝ միաժամանակ ձգտելով կարգավորել հարաբերությունները Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ։
Հետախուզության տվյալներով՝ Կրեմլը մտադիր չէ հրաժարվել իր ռազմական նպատակներից և միաժամանակ ավելացնում է զինամթերքի և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը՝ պատրաստվելով ապագա հակամարտություններին, նույնիսկ շարունակվող պատերազմի պայմաններում։
