Ովքեր են ՔՊ նախընտրական ցուցակում հայտնված առավելագույն ձայներ ստացած կանայք

Ինչպես հայտնել ենք՝ ավարտվել է 2026 թվականի հերթական ընտրություններում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ընտրական ցուցակի հաստատման առաջին փուլի քվեարկության ձայների հաշվարկը։
Արդյունքների նախնական պատկերը հայտնի է:
Ցուցակում առավելագույն ձայներ ստացած կանանց աղյուսակը գլխավորում է Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը: Նա ցանկում 13-րդն է:
Կանանց ցուցակի երկրորդ տեղում պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանն է, ընդհանուր ցուցակում՝ 14-րդը: Երրորդ տեղում պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն է, ընդհանուր ցուցակի 18-րդ համարը:
Առավելագույն ձայներ ստացած կանանց տասնյակը հետևյալ տեսքն ունի.
Անահիտ Ավանեսյան
Ալխաս Ղազարյան
Արուսյակ Ջուլհակյան
Հասմիկ Հակոբյան
Լիլիթ Մակունց
Նազելի Բաղդասարյան
Արուսյակ Մանավազյան
Զարուհի Բաթոյան
Տաթևիկ Գասպարյան
Քնարիկ Հարությունյան
Բաց մի թողեք
ՔՊ 50 առաջատար արդյունքները․ շատ պատգամավորներ, նախարարներ ու մարզպետներ տեղ չեն գտել
Նիկոլ Փաշինյան՝ 894, Սուրեն Պապիկյան՝ 780, Գևորգ Պապոյան՝ 765. քվեարկության նախնական արդյունքները՝ ըստ ստացած քվեների
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության ցուցակի 1-ին համարում հանդես կգա Նարեկ Կարապետյանը