16/02/2026

EU – Armenia

Ովքեր են ՔՊ նախընտրական ցուցակում հայտնված առավելագույն ձայներ ստացած կանայք

infomitk@gmail.com 16/02/2026 1 min read
QP nist

Ինչպես հայտնել ենք՝ ավարտվել է 2026 թվականի հերթական ընտրություններում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ընտրական ցուցակի հաստատման առաջին փուլի քվեարկության ձայների հաշվարկը։

Արդյունքների նախնական պատկերը հայտնի է:

Ցուցակում առավելագույն ձայներ ստացած կանանց աղյուսակը գլխավորում է Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը: Նա ցանկում 13-րդն է:

Կանանց ցուցակի երկրորդ տեղում պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանն է, ընդհանուր ցուցակում՝ 14-րդը: Երրորդ տեղում պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն է, ընդհանուր ցուցակի 18-րդ համարը:

Առավելագույն ձայներ ստացած կանանց տասնյակը հետևյալ տեսքն ունի.

Անահիտ Ավանեսյան
Ալխաս Ղազարյան
Արուսյակ Ջուլհակյան
Հասմիկ Հակոբյան
Լիլիթ Մակունց
Նազելի Բաղդասարյան
Արուսյակ Մանավազյան
Զարուհի Բաթոյան
Տաթևիկ Գասպարյան
Քնարիկ Հարությունյան

