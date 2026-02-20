21/02/2026

EU – Armenia

Երևանում խոշորամասշտաբ խուզարկություններ են. մանրամասներ

infomitk@gmail.com 20/02/2026 1 min read

ՆԳՆ քրեական ոստիկանության ծառայողները Երևանի մի շարք հատվածներում խուզարկություններ են իրականացնում։

ՆԳՆ-ից հաստատեցին մեր տեղեկությունը՝ մանրամասներ չհայտնելով։

«ՆԳՆ Քրեական ոստիկանության ծառայողները Քննչական կոմիտեի գործընկերների հետ մայրաքաղաքի շուրջ 40 հասցեներում իրականացնում են խուզարկություններ»,- հայտնեցին կառույցից:

Ինչպես հայտնել էինք ավելի վաղ, ՆԳՆ քրեական ոստիկանության ծառայողները Արմավիրի մարզի մի շարք հատվածներում, այդ թվում՝ Մերձավանում, խուզարկություններ են իրականացնում։

