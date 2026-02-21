21/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

Խոշոր վթար, Շենգավիթում բախվել են «Toyota» ու «Jeep», 4 վիրավnրներից մեկն անչափահաս է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/02/2026 1 min read

Այսօր՝ փետրվարի 21-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 14:30-ի սահմաններում Բագրատյաց պողոտա – Եղիշե Թադևոսյան փողոցի խաչմերուկում բախվել են «Jeep Compass» և «Toyota RAV4» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 4 հոգի, որոնցից մեկն անչափահաս է, տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ, իսկ անչափահասը՝ Երևանի «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն։

Վիրավորներին առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիները և օպերատիվորեն ժամանած Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։

Բժիշկները վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ բախման հետևանքով «Jeep Compass»-ը գլխիվայր շրջվել է և դեպքի վայր են ժամանել նաև ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության Երևանի փրկարարական ջոկատներւց մեկի փրկարարները։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Հովնան սրբազանին դարձի են բերել ամերիկահայ մեծահարուստները, համայնքի ազդեցիկ անդամները

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Բաղրամյան պողոտայում, բախվել են «Jeep», «Hongqi», «Chevrolet» և «Opel», 3 օտարերկրացիներ տեղափոխվել են հիվանդանոց․ Լուսանկար

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Telegram-ը ստեղծել ու պահպանում է ենթակառուցվածք, որը թույլ է տալիս անօրինական կերպով տարածել ՌԴ քաղաքացիների անձնական տվյալները

20/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը ներառում է Ալի Խամենեիի, նրա որդու ֆիզիկական վերացումը

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այստեղ եմ 21 000 ժամ․ Ռուբեն Վարդանյանի եզրափակիչ խոսքը՝ Բաքվի կեղծ դատավարության ավարտին

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անահիտ Մանասյանի համար էլ այդ օրը կգա՝ որքան շուտ, այնքան՝ լավ․ Կարապետյանց

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուր է տանում ՆԱՏՕ-ն Դոնալդ Թրամփը

21/02/2026 infomitk@gmail.com