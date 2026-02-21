21/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

Հովնան սրբազանին դարձի են բերել ամերիկահայ մեծահարուստները, համայնքի ազդեցիկ անդամները

infomitk@gmail.com 21/02/2026 1 min read

Փաշինյանին միացած տիրադավներից Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը նախ մասնակցեց, ապա ստորագրեց Եպիսկոպոսաց ժողովի ամփոփիչ հայտարարությունը, որով իրենց հավատարմությունն էին հայտնում կաթողիկոսին։

Հիշեցնենք, որ Ավստրիայի Սանկտ Փյոլթըն քաղաքում հավաքից հետո ՀԱԵ 25 եպիսկոպոսներ հայտարարությամբ խոր մտահոգություն հայտնեցին եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների առնչությամբ, կոչ արեցին ՀՀ իշխանություններին՝ «դադարեցնել Եկեղեցու հանդեպ հալածանքները եւ հարգել Եկեղեցու՝ դարերով ամրագրված ինքնիշխանությունն ու ինքնավարությունը, վերջ դնել շինծու մեղադրանքներով ու զրպարտություններով եկեղեցականների ու ազգընտիր Ամենայն Հայոց Հայրապետի նկատմամբ բռնաճնշումներին», ազատ արձակել կալանավորված եկեղեցականներին։

Մեր տեղեկություններով՝ Հովնան սրբազանին դարձի են բերել ամերիկահայ մեծահարուստները, համայնքի ազդեցիկ անդամները, որոնք նրան պարտադրել են հետ կանգնել տիրադավության ուղուց՝ զգուշացնելով, որ կարող են նախաձեռնել թեմի առաջնորդի փոփոխություն, ընտրության առաջ են կանգնեցրել նրան, եւ նա, քանի որ պակաս չափով է կախման մեջ Նիկոլ Փաշինյանից, «դարձ ի շրջանս» է արել։

Եպիսկոպոսները նաեւ հորդորել են «խոտորյալ ութ սրբազաններին՝ գործել Սուրբ Էջմիածնի եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդեպ հավատարմության ուխտի եւ ծառայական կոչման գիտակցությամբ» եւ խնդիրներն արծարծել ու լուծել բացառապես ներեկեղեցական ատյաններում։

Ինչու ութ, քանի որ Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Գեւորգ եպիսկոպոսն արդեն կարգալույծ է արվել:

«Հրապարակ»․ Խոտորյալներից մեկը դարձի եկավ, մնացին 8-ը

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր վթար՝ Բաղրամյան պողոտայում, բախվել են «Jeep», «Hongqi», «Chevrolet» և «Opel», 3 օտարերկրացիներ տեղափոխվել են հիվանդանոց․ Լուսանկար

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Telegram-ը ստեղծել ու պահպանում է ենթակառուցվածք, որը թույլ է տալիս անօրինական կերպով տարածել ՌԴ քաղաքացիների անձնական տվյալները

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրու քաղաքապետարանում զավեշտալի միջադեպ է գրանցվել

20/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի խարսխում Թրամփի դեմ առևտրային դաշինք. Լուսանկար

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնդկաստանի արհեստական ​​բանականության գագաթնաժողովի ամենատարօրինակ պահերը. կորած աստղեր, երթևեկության քաոս և ռոբոտ-շան վեճ

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

E5-ի պաշտպանության նախարարները Կրակովում ասում են. «Եվրոպան արթնացել է». Լուսանկարներ

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրները դեռևս տարաձայնություններ ունեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների շուրջ, բայց վերջնաժամկետը մոտենում է

21/02/2026 infomitk@gmail.com