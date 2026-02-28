Շվեդիայում ֆրանսիական «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրի մոտ կասկածելի ռուսական անօդաչու թռչող սարք է չեզոքացվել

Շվեդական բանակը անմիջապես ակտիվացրել է խլացնող համակարգը և վերջ դրել միջադեպին: Շվեդիայի ռազմածովային ուժերի տվյալներով՝ ավիակիրը որևէ պահի որևէ վտանգի մեջ չի եղել:
Շվեդիայի պաշտպանության նախարար Պոլ Ջոնսոնը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ չորեքշաբթի օրը Մալմյոյում կանգառի ժամանակ ֆրանսիական «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրի մոտակայքում չեզոքացված անօդաչու թռչող սարքը կարող է ռուսական ծագում ունենալ:
Ջոնսոնի խոսքով՝ «միջադեպի պահին ռուսական ռազմական նավը գտնվել է անմիջական մոտակայքում։ Այս կասկածելի նավը շարունակել է իր ուղղությունը դեպի Բալթիկ ծով։ Նա հավելել է, որ դանիական իշխանությունների հետ կապ են հաստատել միջադեպի վերաբերյալ։
Միջադեպը տեղի է ունեցել Էրեսունդի նեղուցում՝ նավից մոտ 13 կիլոմետր հեռավորության վրա, որը խարիսխ էր գցել Բալթիկ ծովում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին միանալուց առաջ։
Չնայած ավիակիրի ռադարային համակարգերը չեն տեսել այն, շվեդական ռազմածովային նավը պարեկության ժամանակ նկատել է անօդաչու թռչող սարքը և ակտիվացրել էլեկտրոնային խլացման համակարգ՝ խաթարելու դրա նավարկությունը և խզելու կապը օպերատորի հետ։ Այնուհետև կապը կորել է։
Հայտնի չէ՝ այն կարողացել է վերադառնալ այն նավը, որտեղից եկել է, թե՞ պարզապես վթարի է ենթարկվել ծովում։
Այս միջադեպից հետո Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը մեծ ջանքեր է գործադրել մեզ վստահեցնելու Ստոկհոլմի հետ ռազմական համագործակցության կայունության մասին։
Փարիզը պաշտոնապես հաստատել է, որ շվեդական հայտնաբերման և նախազգուշացման համակարգերը «կատարյալ են աշխատել», ինչը ցույց է տալիս Ֆրանսիայի և ՆԱՏՕ-ի նոր անդամ Շվեդիայի միջև աճող փոխգործունակությունը։
Ֆրանսիական ռազմածովային ուժերը պնդել են, որ այս իրադարձությունը որևէ գործառնական ազդեցություն չի ունեցել… Ավիակիրի և նրա անձնակազմի առօրյա կյանքը։
Նյարդերի պատերազմ «մոխրագույն գոտում»
Մոսկվայի Ուկրաինա ներխուժումից չորս տարի անց Եվրոպան բախվում է իր ամենակարևոր ռազմավարական վայրերում օդային ներխուժումների մտահոգիչ աճի։
Այս անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքները, հեռու լինելով մեկուսացված լինելուց, այժմ գլոբալ հետապնդման մոդելի մաս են կազմում։
Ֆրանսիան նույնպես չի խուսափել դրանից. անցյալ դեկտեմբերին բանակը ստիպված էր տեղակայել իր էլեկտրոնային խլացնող համակարգերը՝ Իլ Լոնգ բազայի վրայով թռչող կասկածելի ինքնաթիռը չեզոքացնելու համար, որտեղ գտնվում են միջուկային բալիստիկ հրթիռներով սուզանավերը և Ֆրանսիայի ազգային զսպման համակարգի հենասյունը։
Խաղադրույքները գերազանցում են զուտ տեխնիկական հետաքրքրասիրությունը։ Մոսկվայի համար նպատակն է իրական ժամանակում ստուգել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության արձագանքունակությունը, հայտնաբերել հայտնաբերման համակարգերի թերությունները և, ամենակարևորը, անընդհատ հոգեբանական ճնշում գործադրել եվրոպական մայրաքաղաքների վրա։
Գործելով այս «մոխրագույն գոտում», խաղաղության և բաց դիմակայության միջև ընկած կես ճանապարհին, Ռուսաստանը, կարծես, ձգտում է աստիճանաբար թուլացնել Կիևի դաշնակիցների համախմբվածությունն ու դիմադրողականությունը՝ միաժամանակ զգույշ լինելով չանցնել այն շեմը, որը կարող է ուղղակի ռազմական պատասխան առաջացնել։
