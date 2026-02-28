Իտալական ընդդիմությունը մեղադրում է Մելոնիին նոր օրենքով ընտրությունները մանիպուլյացիայի ենթարկելու մեջ

Առաջարկվող օրինագծի քննադատները պնդում են, որ այն նախատեսված է իշխող կուսակցություններին իշխանության գլուխ պահելու համար։
Առաջարկվող օրինագիծը հանում է մեծամասնական ընտրակարգով մանդատները, որոնք ներկայումս կազմում են Իտալիայի խորհրդարանում առկա մանդատների մեկ երրորդը՝ հօգուտ լիովին համամասնական համակարգի։
ՀՌՈՄ — Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին մեղադրեցին հաջորդ ընտրությունները իր օգտին կեղծելու փորձի մեջ, այն բանից հետո, երբ նրա իշխող կոալիցիան ուշ գիշերին համաձայնության եկավ նոր ընտրական օրենքի շուրջ։
Կոալիցիոն կուսակցությունները պնդում են, որ օրինագիծը, որը կարգավորում է ընտրություններից հետո մանդատների բաշխումը, հաղթողին կտա ուժեղ գործող մեծամասնություն և կխուսափի տեխնոկրատական կառավարություններից։ Սակայն օրենքի քննադատները պնդում են, որ այն նախատեսված է Մելոնիի կառավարությունը ամրապնդելու և ձախերին իշխանությունից հեռու պահելու համար։
«Նրանց առաջնահերթությունը, նրանց միակ մտահոգությունը սեփական դիրքերը երաշխավորելն է՝ օրենքը անընդունելի ձևով փոխելով», – հայտարարության մեջ նշել է ընդդիմադիր կենտրոն-ձախ Դեմոկրատական կուսակցությունը։
Ընդդիմությունը անակնկալի եկավ, երբ Մելոնիի կուսակցությունը՝ աջակողմյան «Իտալիայի եղբայրները», իր կոալիցիոն գործընկերների՝ կենտրոնամետ «Ֆորցա Իտալիա»-ի և ծայրահեղ աջ «Լիգայի» հետ միասին, չորեքշաբթի ուշ երեկոյան բանակցեցին օրենքի շուրջ՝ շրջանցելով ընդդիմության հետ երկխոսությունը։
Գործարքը կնքվեց Իտալիայի քաղաքական դաշտի համար անհանգիստ ժամանակաշրջանում, որտեղ ձախերը փորձում են կոալիցիա կազմել, իսկ աջերը ճնշման տակ են գտնվում նոր ծայրահեղ աջակողմյան «Ազգային ապագա» կուսակցության կողմից, որը ձևավորվել էր Լիգայի պառակտումից հետո։
Հարցազրույցներ անցկացնողներն ու վերլուծաբանները ենթադրություններ են արել մարտ ամսին սահմանադրական հանրաքվեից հետո հնարավոր նոր ընտրությունների մասին, քանի որ տնտեսությունը, կանխատեսումների համաձայն, 2026 թվականին կվատթարանա, քանի որ ԵՄ համավարակից հետո վերականգնման հիմնադրամի խթանիչ ազդեցությունը կմարի։
You Trend հարցման գործակալության կողմից ուրբաթ օրը հրապարակված վերլուծությունը կանխատեսել էր, որ աջակողմյան կոալիցիան ներկայիս համակարգով կստանա ձայների 46 տոկոսը, ինչը նրան կապահովի տեղերի 57 տոկոսը, եթե այս նոր օրինագիծն ընդունվի։
Կենտրոնամետ +Եվրոպա կուսակցության ներկայացուցիչ Ռիկարդո Մաջին օրինագիծը անվանել է մանիպուլյատիվ և «անհամապատասխան» և Ֆեյսբուքում գրել է, որ կոալիցիան օրենքին վերաբերվում է «ինչպես մի կոստյում, որը նրանք ցանկանում են հարմարեցնել իրենց սեփական չափանիշներին՝ իշխանությունը պահպանելու համար»։
«Կանաչների և ձախերի դաշինքի» ներկայացուցիչ Անջելո Բոնելլին հայտարարության մեջ նշել է, որ դա «առաջիկա ընտրությունները մանիպուլացնելու հստակ փորձ» է և ցույց է տվել, որ կառավարությունը վախենում է կորցնել իշխանությունը, եթե պարտվի հաջորդ ամիս կայանալիք հանրաքվեում։
«Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցության պատգամավոր և Մելոնիի ներկայացուցիչ Ջովաննի Դոնզելլին հինգշաբթի օրը խորհրդարանի դիմաց լրագրողներին ասել է, որ կառավարությունը «պատրաստ է համագործակցել բոլորի հետ՝ տեքստը բարելավելու համար»։
Առաջարկվող օրինագիծը հեռացնում է մեծամասնական ընտրակարգով տեղերը, որոնք ներկայումս կազմում են Իտալիայի խորհրդարանում առկա տեղերի մեկ երրորդը՝ հօգուտ լիովին համամասնական համակարգի։ 2022 թվականի ընտրություններում աջերը շահեցին այդ տեղերի ավելի քան 80 տոկոսը, քանի որ նրանց կոալիցիան միավորվեց միասնական թեկնածուների շուրջ, մինչդեռ ձախերի ձայները մասնատված էին։
Կարևոր է, որ կուսակցությունների խումբը, որը կապահովի ձայների 40 տոկոսից ավելին, կստանա 70 տեղ ստորին պալատում և 35 տեղ Սենատում՝ այդպիսով ապահովելով կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն։
«Ֆորցա Իտալիա»-ի և «Իտալիայի եղբայրներ»-ի ներկայացուցիչները չեն արձագանքել մեկնաբանությունների խնդրանքներին։ Լիգան հրաժարվել է մեկնաբանություն տալուց։
