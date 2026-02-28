Ֆոն դեր Լեյենը բախվում է Մակրոնի հետ՝ ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագիրը առաջ մղելով

«Կովեր՝ մեքենաների դիմաց» հսկայական համաձայնագիրը վիճահարույց է, քանի որ այն դեռևս պաշտոնապես չի հաստատվել Եվրախորհրդարանի կողմից, ինչպես անմիջապես նշեց Ֆրանսիան։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ ԵՄ անդամ երկրների և օրենսդիրների հետ լայն խորհրդակցություններից հետո ինքը գործել է՝ «առաջին քայլի ռազմավարական առավելություն ապահովելու համար սուր մրցակցության և կարճ հորիզոնների աշխարհում»։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն ժամանակավորապես կիրականացնի իր առևտրային համաձայնագիրը Հարավամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի հետ, ուրբաթ օրը հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ առաջացնելով համաձայնագրի հակառակորդների բացասական արձագանքը, ովքեր ասացին, որ այս քայլը կարճացրել է դրա պաշտոնական հաստատումը ԵՄ օրենսդիրների կողմից։
720 միլիոն բնակչություն ունեցող ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիրը վիճահարույց է, քանի որ այն դեռևս պաշտոնապես չի հաստատվել Եվրախորհրդարանի կողմից։ Օրենսդիրները անցյալ ամիս քվեարկեցին այն Եվրոպական Միության Արդարադատության դատարան ուղարկելու օգտին՝ փաստացի սառեցնելով դրա վերջնական վավերացումը մինչև երկու տարի ժամկետով։
Ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ ԵՄ անդամ երկրների և օրենսդիրների հետ լայն խորհրդակցություններից հետո ինքը գործել է «առաջին քայլի ռազմավարական առավելություն ապահովելու համար սուր մրցակցության և կարճ հորիզոնների աշխարհում։ Սակայն առաջին քայլի առավելությունը պետք է իրականանա»։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը հունվարին քվեարկության արդյունքում առաջ մղեց գործարքի դեմ էպիկական հետնապահ գործողությունները, քննադատեց որոշումը։ Նա ասաց, որ Եվրահանձնաժողովը միակողմանի որոշում է կայացրել Մերկոսուրը ներդնել ԵՄ օրենսդիրների գլխավերևում։
«Ֆրանսիայի համար սա անակնկալ է և տհաճ։ Իսկ Եվրախորհրդարանի համար սա սխալ ճանապարհ է», – ասել է Մակրոնը հեռուստատեսային հայտարարության մեջ։
Նրա երկրի ֆերմերները, որոնք երկար և համառորեն պայքարել են այն գործարքի դեմ, որը, նրանց խոսքով, սպառնում է իրենց կենսապահովմանը, նույնպես քննադատել են։
«Մեր ֆերմերները չեն զոհաբերվի», – ասել է Ֆրանսիայի հզոր գյուղատնտեսական լոբբին՝ FNSEA-ն։ «Օրենսդրության ընդունումը, Եվրոպական դատարան դիմելու անտեսումը, անդամ պետություններին և խորհրդարանականներին շրջանցելը. սա ժողովրդավարության անընդունելի ժխտում է»։
Վավերացման ռիսկեր
Կիրառումը կարող է կոշտացնել ընդդիմությունը Եվրախորհրդարանում, հակադրվել Ֆրանսիայի և Լեհաստանի գլխավորած կասկածամիտ երկրներին և հնարավոր է՝ խորտակել համաձայնագիրը վերջնական համաձայնության քվեարկության ժամանակ։
«Մերկոսուրի հետ առևտրային համաձայնագրի այս ժամանակավոր իրականացումը հակաժողովրդավարական է։ ԵՄ-ն, որը միշտ խոսում է օրենքի գերակայության սկզբունքների մասին, այստեղ խախտում է իր սեփական որոշումների կայացման գործընթացը», – ասել է հոլանդացի օրենսդիր Ջեսիկա վան Լյովենը, որը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից է՝ ֆոն դեր Լեյենի սեփական խմբակցությունից։
Այնուամենայնիվ, հայտարարությունը ողջունվել է Եվրախորհրդարանի միջազգային առևտրի կոմիտեի նախագահ Բերնդ Լանգեի կողմից։
«Մենք գտնվում ենք բացառիկ իրավիճակում, երբ [Եվրախորհրդարանը] կարող է քվեարկել միայն Եվրոպական դատարանից հետո։ Միևնույն ժամանակ, միջազգային առևտրի կանոնները անընդհատ խախտվում են ուրիշների կողմից», – ասել է գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատը X-ում գրառման մեջ։
Եվրահանձնաժողովը հունվարին ԵՄ երկրներից ստացել է համաձայնագիրն իրականացնելու թույլտվություն, երբ Մերկոսուրի երկրները ավարտեն իրենց սեփական հաստատումները։ Արգենտինան և Ուրուգվայը հինգշաբթի օրը վավերացրել են համաձայնագիրը։
«Ապրես, @vonderleyen, որ որոշեցիր Մերկոսուրի համաձայնագրի ժամանակավոր կիրառումը։ Սա դրական ազդակ է մեր արտահանման համար, որը շարունակում է նպաստել Իտալիայի տնտեսական աճին», – X-ի եթերում ասել է Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին։
Հանձնաժողովը տասնամյակից ավելի չի առաջ շարժվել առևտրային համաձայնագրերի ժամանակավոր կիրառման հարցում՝ առանց Եվրոպական խորհրդարանին ձայնի իրավունք տալու։ Սակայն համաձայնագրի կողմնակիցները կարծում են, որ ԵՄ-ն պետք է գործի հիմա, քանի որ ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, իսկ այժմ նաև Մեծ Բրիտանիան, գրավում են տարածաշրջանը։
«Ձեզանից ոմանք, ովքեր ասում են, որ մենք զրկում ենք Եվրոպական խորհրդարանին քվեարկության իրավունքից, ոչ, մենք չենք ուղարկել այն Եվրոպական դատարան։ Դուք կարող էիք քվեարկել այս համաձայնագրի օգտին։ Դուք որոշեցիք այն ուղարկել Եվրոպական դատարան, ինչը ես լիովին հարգում եմ», – այս շաբաթ ԵՄ օրենսդիրներին ասել է ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը։
