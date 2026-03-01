Սուգ և տոն միաժամանակ․ Իրանը` պառակտման եզրին

Իրանի պետական լրատվամիջոցների կողմից Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի մահվան մասին հայտարարությունից հետո, արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն, Թեհրանի և Իրանի այլ քաղաքների փողոցներ են դուրս եկել ինչպես սգացողները, այնպես էլ այաթոլլայի մահը ցնծությամբ ընդունողները։
AFP-ն հաղորդում է, որ հազարավոր սգացողներ, որոնք ձեռքներին պահել էին Խամենեիի դիմանկարները, երթ են անցկացրել Թեհրանի կենտրոնում։ Մի քանի հազար մարդ հավաքվել է կենտրոնական Էնգելաբ հրապարակում՝ Խամենեիի հիշատակին նվիրված հանրահավաքի համար։
CNN-ը հաղորդում է, որ Սպահանում հազարավոր մարդիկ հավաքվել են քաղաքի կենտրոնական հրապարակում՝ թափահարելով դրոշներ և վանկարկելով կարգախոսներ։ Խամենեիին սգացող ամբոխը հավաքվել է նաև Ուրմիայում, Դեհդաշտ քաղաքում և Մաշհադում։
Միևնույն ժամանակ, Իրանի քաղաքների փողոցներում կարելի է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ տոնում Խամենեիի կառավարման ավարտը, հաղորդում է New York Times-ը։
Ըստ այդմ, տղամարդկանց և կանանց մեծ խմբեր պարում և վանկարկում են «Ուռա՜»։ «Անցնող վարորդները ազդանշաններ են տվել։ Հրավառությունը լուսավորում էր երկինքը, իսկ փողոցները ողողում էր բարձր պարսկական պարային երաժշտությունը։ Բազմաթիվ բնակիչներ միացել են իրենց պատուհաններից և պատշգամբներից «Ազատություն, ազատություն» վանկարկելով»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան արձագանքում է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակմանը, քանի որ ռազմական գործողությունը տարածվում է ավելի լայն տարածաշրջանում
Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանի առաջնորդ Խամենեին սպանվել է շաբաթ առավոտյան Թեհրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի համատեղ հարվածների արդյունքում
Հայերը եւ ազգային ինքնորոշման վախը