EU – Armenia

Սուգ և տոն միաժամանակ․ Իրանը` պառակտման եզրին

Իրանի պետական ​​լրատվամիջոցների կողմից Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի մահվան մասին հայտարարությունից հետո, արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն, Թեհրանի և Իրանի այլ քաղաքների փողոցներ են դուրս եկել ինչպես սգացողները, այնպես էլ այաթոլլայի մահը ցնծությամբ ընդունողները։

AFP-ն հաղորդում է, որ հազարավոր սգացողներ, որոնք ձեռքներին պահել էին Խամենեիի դիմանկարները, երթ են անցկացրել Թեհրանի կենտրոնում։ Մի քանի հազար մարդ հավաքվել է կենտրոնական Էնգելաբ հրապարակում՝ Խամենեիի հիշատակին նվիրված հանրահավաքի համար։

CNN-ը հաղորդում է, որ Սպահանում հազարավոր մարդիկ հավաքվել են քաղաքի կենտրոնական հրապարակում՝ թափահարելով դրոշներ և վանկարկելով կարգախոսներ։ Խամենեիին սգացող ամբոխը հավաքվել է նաև Ուրմիայում, Դեհդաշտ քաղաքում և Մաշհադում։

Միևնույն ժամանակ, Իրանի քաղաքների փողոցներում կարելի է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ տոնում Խամենեիի կառավարման ավարտը, հաղորդում է New York Times-ը։

Ըստ այդմ, տղամարդկանց և կանանց մեծ խմբեր պարում և վանկարկում են «Ուռա՜»։ «Անցնող վարորդները ազդանշաններ են տվել։ Հրավառությունը լուսավորում էր երկինքը, իսկ փողոցները ողողում էր բարձր պարսկական պարային երաժշտությունը։ Բազմաթիվ բնակիչներ միացել են իրենց պատուհաններից և պատշգամբներից «Ազատություն, ազատություն» վանկարկելով»։

