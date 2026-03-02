Իրանի ճգնաժամը նոր փորձություն է ԵՄ-ի համար

Ռուսաստանի պատերազմից և Դոնալդ Թրամփի հետ հարաբերությունների կառավարումից արդեն լարված վիճակում գտնվող ԵՄ-ն այժմ փորձում է արձագանքել մի հակամարտության, որտեղ այն ավելի քիչ լծակներ ունի։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը բանակցություններ է վարում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ Բեռլինում, 2025 թվականի դեկտեմբերի 15-ին։ Համաշխարհային ճգնաժամերի բազմապատկման հետ մեկտեղ, դաշինքը դժվարանում է խոսել մեկ ձայնով։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երկուշաբթի օրը կնախագահի եվրոպացի հանձնակատարների արտակարգ նիստ, քանի որ Իրանի հետ հակամարտությունը խորանում է, և այն բանից հետո, երբ ԵՄ 27 արտաքին գործերի նախարարները տարաձայնություններ ունեցան համատեղ հայտարարության շուրջ։
Մերձավոր Արևելքում հրթիռների անձրևի և Կիպրոսի համար սպառնալիքի վախի պատճառով ԵՄ-ն անցավ ճգնաժամային ռեժիմի՝ հրավիրելով կիրակնօրյա արտակարգ նիստեր և պլանավորելով մի շարք արտակարգ հանդիպումներ։ Այն դժվարին խնդրի առաջ է կանգնած՝ մշակելու մի տարածաշրջանի համար հետևողական արտաքին քաղաքականության արձագանք, որտեղ այն չունի մեծ ազդեցության լծակներ, միաժամանակ բախվելով մի քանի ճակատներում՝ ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում առկա մարտահրավերներին։
Այսպես կոչված E3-ի՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդների կողմից կիրակի երեկոյան շատ ավելի կոշտ հայտարարության հրապարակումից հետո, քան ԵՄ-ն ընդամենը մի քանի ժամ առաջ կարողացավ, այս դրվագը ընդգծում է ավելի լայն օրինաչափություն. քանի որ համաշխարհային ճգնաժամերը բազմանում են՝ սկսած Ռուսաստանի պատերազմից Ուկրաինայում մինչև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք տրանսատլանտյան լարվածության նորացումը, դաշինքը դժվարանում է խոսել մեկ ձայնով։
ԵՄ-ի առաջնահերթությունն է «ապահովել քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը և իրավիճակի թուլացումը, ինչպես նաև ապահովել, որ իրանցի ժողովուրդը կարողանա արտահայտել իր կամքը՝ միաժամանակ պահպանելով անսասան աջակցությունը Ուկրաինային և շարունակելով ճնշումը Ռուսաստանի վրա», – ասել է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բաիբա Բրաժեն։
Երկուշաբթի օրը Բրյուսելում կայանալիք հանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լեյենի անվտանգությանը նվիրված պաշտոնյաների արտակարգ հանդիպումը համընկնում է Կիպրոսում նախատեսված Եվրոպայի նախարարների հավաքի հետ։
Սա տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գլխավորությամբ Իրանի քաղաքների երկու օրվա ինտենսիվ ռմբակոծություններից հետո, որոնք նպատակ ունեին տապալել ռեժիմը: Օդային հարվածները սպանել են գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիին և ստիպել Թեհրանին հակագրոհներ սկսել Մերձավոր Արևելքում։
«Կիպրոսի» վրա հարձակման ռիսկը, որը տարածաշրջանին ամենամոտ ԵՄ երկիրն է, «բարձր» էր, ըստ իրավիճակի մասին տեղեկացված Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնյայի, որը, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսները, անանուն է մնացել, քանի որ հարցը շատ զգայուն է։
Կիպրոսը, որը նաև ԵՄ Խորհրդի նախագահող երկիրն է, երեքշաբթի օրը հրավիրել է ինտեգրված քաղաքական ճգնաժամային արձագանքման հանդիպում, որը միավորել է դաշինքի ինստիտուտներին և անդամ երկրներին՝ ներքին անվտանգության, առևտրային հոսքերի և էներգամատակարարման հարցերը քննարկելու համար: Սա մի ձևաչափ է, որը նախկինում հրավիրվել էր Covid-ի, միգրացիոն ճգնաժամի և Ուկրաինայում պատերազմի բռնկման պատճառով։
Քննարկումներին տեղյակ երկու պաշտոնյաներ հայտնել են քննարկումներին ծանոթ երկու պաշտոնյաների, որ այս շաբաթ կազմակերպվում է նաև ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետների հանդիպումը Պարսից ծոցի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ։
«Պետք է լինեն արտակարգ հանդիպումներ ձախ, աջ և կենտրոն», – ասել է տարածաշրջանի բարձրաստիճան դիվանագետը՝ ընդգծելով ԵՄ-ի կողմից արագորեն ամուր դիրքորոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը: «Սա շրջադարձային պահ է Մերձավոր Արևելքի, Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի համար»:
Միջազգային իրավունք
Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդներ Էմանուել Մակրոնը, Ֆրիդրիխ Մերցը և Քեյր Սթարմերը կիրակի երեկոյան հայտարարել են, որ «քայլեր կձեռնարկեն մեր և տարածաշրջանում մեր դաշնակիցների շահերը պաշտպանելու համար, հնարավոր է՝ հնարավոր դարձնելով անհրաժեշտ և համաչափ պաշտպանական գործողություններ՝ Իրանի հրթիռներ և անօդաչու սարքեր դրանց աղբյուրի վրա արձակելու կարողությունը ոչնչացնելու համար»: Նրանք «կաշխատեն ԱՄՆ-ի և տարածաշրջանում դաշնակիցների հետ այս հարցում»:
Դրանից կարճ ժամանակ առաջ ԵՄ-ն հրապարակեց ուշադիր հավասարակշռված հայտարարություն, այն բանից հետո, երբ 27 արտգործնախարարները երկուսուկես ժամ տևած տեսազանգով հանդես եկան: Նրանք կոչ արեցին «լիակատար հարգանքի միջազգային իրավունքի նկատմամբ», կոչ արեցին Իրանին դադարեցնել իր հրթիռային ծրագրի մշակումը, ընդգծեցին տարածաշրջանային անվտանգությունը վերականգնելու անհրաժեշտությունը և աջակցություն հայտնեցին Իրանի ժողովրդի «հիմնարար ազատություններին»:
Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ հիմնական վիճահարույց կետը այն էր, թե արդյոք հայտարարության «միջազգային իրավունքի» մասը կարող է դիտվել որպես Թրամփի և Իսրայելի կառավարության քննադատություն, ասացին չորս եվրոպացի դիվանագետներ, որոնք ներկա էին կամ տեղեկացված էին հանդիպմանը:
Այս հարցի վերաբերյալ եվրոպացի առաջնորդները հրապարակավ բաժանվել են:
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը դատապարտեց ԱՄՆ-Իսրայելի հարվածները՝ զգուշացնելով, որ դրանք կարող են հանգեցնել «ավելի անորոշ և թշնամական միջազգային կարգի»։ Սակայն Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կիրակի օրը հայտարարեց, որ «ժամանակը չէ դասեր քաղել մեր գործընկերներին և դաշնակիցներին», հավելելով, որ «մենք կիսում ենք նրանց նպատակներից շատերը՝ առանց ինքներս դրանք իրականում իրականացնելու»։
Վերջիվերջո, բոլոր երկրները հաստատեցին համատեղ հայտարարությունը, իսկ ԵՄ-ն հայտարարեց, որ կձեռնարկի «բոլոր անհրաժեշտ քայլերը»՝ պաշտպանելու հակամարտության մեջ հայտնված իրենց քաղաքացիներին։
Կիրակի օրը ավելի վաղ դաշինքի կառավարությունների դեսպանները չկարողացան համաձայնության գալ հայտարարության շուրջ, հայտնել են բանակցություններից տեղյակ երեք եվրոպացի դիվանագետներ, որոնցից երկուսը նշել են, որ Հունգարիան հրաժարվել է ստորագրել այն։ Բրյուսելում գտնվող հունգարական պատվիրակությունը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
Բուդապեշտը փոխարենը օգտագործեց բանակցությունները՝ արտահայտելու իր դժգոհությունները ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցության վերաբերյալ՝ անդրադառնալով ռուսական նավթը Կենտրոնական Եվրոպա տեղափոխող խողովակաշարի վնասմանը։ Հունգարիան շաբաթներ շարունակ մեղադրել է Ուկրաինային այն անջատելու մեջ, որի արդյունքում արգելափակվել է Կիևին տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։
Զայրացած հարձակում
Շաբաթ օրվանից ի վեր Մերձավոր Արևելքում պայթյուններ են տեղի ունենում, երբ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Թեհրանի վրա կատարված հարվածների հետևանքով սպանվեցին գերագույն առաջնորդը և մի քանի բարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյաներ։
Իրանը հակահարված տվեց տարածաշրջանում գտնվող ԱՄՆ ռազմական բազաների վրա կատաղի հարձակումով, այդ թվում՝ Բահրեյնում, Իրաքում, Հորդանանում, Քուվեյթում, Օմանում, Կատարում, Սաուդյան Արաբիայում և Միացյալ Արաբական Էմիրություններում։
Դուբայում շքեղ հյուրանոց է հարվածվել և այրվել, իսկ Բահրեյնի մայրաքաղաքում հրթիռ է արձակվել ԱՄՆ ռազմածովային բազայի վրա՝ բարձրացնելով սև ծխի խիտ ամպեր։
Հարձակումների ալիքի ժամանակ զոհվել է երեք ամերիկացի զինվոր։ Կիրակի օրը Թրամփը հայտարարել է, որ ակնկալում է, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ գործողությունը կշարունակվի մոտ չորս շաբաթ՝ «կամ ավելի քիչ»։
Կիրակի օրը ԵՄ դեսպանները կենտրոնացել են այն բանի վրա, թե ինչպես կազդի ճգնաժամը տարածաշրջանում եվրոպացիների անվտանգության վրա, ինչպես նաև այն հետևանքների վրա, որոնք կարող են ունենալ դաշինքի համար, եթե մարտերը շարունակվեն, ըստ ԵՄ դիվանագետի։
Քննարկված հարցերի թվում էր օդային և ծովային երթևեկության վրա ազդեցությունը, մասնավորապես, եթե փակվի Հորմուզի նեղուցը։ Նեղուցը, որը մասամբ գտնվում է Իրանի տարածքային ջրերում, կարևորագույն նավագնացության ուղի է, որի միջով անցնում է աշխարհի նավթի 20 տոկոսը։
Ավելի վաղ Կիպրոսը ստիպված էր հերքել Թեհրանի կողմից կիրակի օրը հրթիռային հարվածների մասին տեղեկությունները, այն բանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին Sky News-ին ասել էր, որ «մենք երկու հրթիռ ենք արձակել Կիպրոսի ուղղությամբ»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները խոստանում են պաշտպանել քաղաքացիներին, բայց հրաժարվում են աջակցել Իրանում ռեժիմի փոփոխությանը
Եվրոպայի Իրանի հետ կապված հաշվարկները` ժամանակն է, որ Եվրոպան դադարի դիտելուց և սկսի գործել
Ֆոն դեր Լեյենը բախվում է Մակրոնի հետ՝ ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագիրը առաջ մղելով