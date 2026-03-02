Տարիների բացարձակ կառավարում. Ո՞վ էր Ալի Խամենեին և ինչպե՞ս նա իշխանության եկավ Իրանում, ի՞նչ ժառանգություն թողեց

Իրանի ամենաազդեցիկ մարդը սպանվեց շաբաթ օրը Թեհրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի օդային հարվածների արդյունքում, և նրա մահը երկրում իշխանության դատարկություն թողեց։ Բայց ինչպե՞ս Ալի Խամենեին իշխանության եկավ և ի՞նչ ժառանգություն թողեց։
Ալի Խամենեին այն քիչ համաշխարհային առաջնորդներից մեկն էր, որը իր ղեկավարության ընթացքում արտասահմանյան ուղևորություններ չի կատարել և երբեք հարցազրույց չի տվել որևէ լրատվամիջոցի որպես գերագույն առաջնորդ, թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին։ Քննադատները նշում են, որ նա իրեն համարում էր անպատասխանատու։
Նա իշխանության գագաթնակետին էր հեղափոխության սկզբից և, ի վերջո, տարիներ շարունակ ստանձնեց երկրի ղեկավարումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Ռուհոլլա Խոմեյնիի մահից հետո։
Խամենեին վերջնական խոսքն ուներ արտաքին քաղաքականության մեջ, և նրա թշնամանքը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ անհնար էր դարձնում որևէ իրանցի պաշտոնյայի համար պատկերացնել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև քաղաքական հարաբերությունների վերսկսումը։
Խամենեին. համեստ սկիզբից մինչև քաղաքական բեմ
Սեյիդ Ալի Խամենեին ծնվել է 1939 թվականի ապրիլի 19-ին Մաշհադում։ Նրա հայրը՝ Սայիդ Ջավադը, ծնվել է Նաջաֆում, բայց մանկության տարիներին ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Թավրիզ: Այնտեղ նա ուսումնասիրել է աստվածաբանություն մինչև «Սաթ» մակարդակի ավարտը, ապա գաղթել է Մաշհադ: Նա մահացել է սրտի կաթվածից 1986 թվականի հուլիսին։
Նրա մայրը՝ Խադիջա Միրդամադին, մահացել է 1989 թվականի օգոստոսի 15-ին՝ որդու՝ Իրանի առաջնորդ դառնալուց մոտ երկու ամիս անց։
Ալի Խամենեին ընտանիքի երկրորդ զավակն էր: Նա ունի երեք եղբայր՝ Մոհամմադը, Հադին և Հասանը, և քույր՝ Բադրին, որն ամուսնացած էր շեյխ Ալի Թեհրանիի հետ։
Իսլամական Հանրապետության երկրորդ առաջնորդը կրոնական ուսումնասիրությունները սկսել է Մաշհադում և կարճ ժամանակով սովորել է Նաջաֆի աստվածաբանական ճեմարանում 1957 թվականին: Այնուամենայնիվ, նա վերադարձել է Մաշհադ մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ անց և շուտով տեղափոխվել է Ղոմի աստվածաբանական ճեմարան: Այդ տարիներին նա Հոսեյն-Ալի Մոնտազերիի ուսանողն էր, պրոֆեսոր, որը տասնամյակներ անց տնային կալանքի տակ էր իր նախկին ուսանողի հրամանով։
Հենց այս ժամանակահատվածում էլ նա հետաքրքրվեց քաղաքական գործերով։ 1962 թվականին, նահանգային և շրջանային խորհուրդների օրինագծի և շահի «Սպիտակ հեղափոխության» հանրաքվեի շուրջ ծագած վեճերից հետո, Ալի Խամենեին այաթոլլա Միլանիի կողմից հանձնարարվեց Մաշհադում հասարակական կարծիքի վերաբերյալ զեկույցներ ներկայացնել Ռուհոլլահ Խոմեյնիին՝ Ղոմում։ Սա նշանավորեց Ալի Խամենեիի և Ռուհոլլահ Խոմեյնիի միջև առաջին քաղաքական շփումը։
Այս կապը օրեցօր ավելի էր ամրապնդվում, և 1963 թվականին՝ Աշուրայի նախօրեին, Ռուհոլլահ Խոմեյնին նրան հանձնարարեց Մաշհադում այաթոլլահ Միլանիին ուղերձներ փոխանցել։
Մոտավորապես այս ժամանակ էր, որ Ալի Խամենեին առաջին անգամ ձերբակալվեց։ Ռուհոլլահ Խոմեյնիի ձերբակալությունից ընդամենը երեք օր առաջ՝ 1963 թվականի հունիսի 5-ին, նա ձերբակալվեց «Շահրբանիի» (պետական ոստիկանության) կողմից՝ Բիրդանդում գտնվելու ժամանակ։
Հունիսի 5-ի իրադարձություններից հետո նա տեղափոխվեց Մաշհադ, որտեղ նա 10 օր անցկացրեց կալանքի տակ՝ ազատ արձակվելուց առաջ։
Նա բազմիցս ձերբակալվել է հեղափոխության հաղթանակից առաջ։ Այնուամենայնիվ, նրա հակակառավարական գործունեությունը շարունակվել է։ Ավելի ուշ նա աքսորվել է Ջիրոֆթ և Իրանշահր, որտեղ մնացել է մինչև 1978 թվականի հուլիսը։
Հեղափոխությունից մեկ ամիս առաջ՝ 1979 թվականի հունվարի 12-ին, Ռուհոլլա Խոմեյնիի կողմից նա նշանակվել է Հեղափոխական խորհրդում։ Այլ ականավոր անդամների թվում էին Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանին, Մոհամմադ Բեհեշթին, Մորտեզա Մոթահարին, Մոհամմադ Ջավադ Բահոնարը և Աբդոլքարիմ Մուսավի Արդաբիլին։
Այս անդամակցությունը նշանավորեց Ալի Խամենեիի ազդեցիկ դերի սկիզբը կառավարությունում, որը հաստատվեց մեկ ամիս անց։
Շահի անկումը և Խամենեիի վերելքը
Շահի կառավարության անկումից հետո երկրի նոր քաղաքական համակարգում օրենսդիր մարմնի դերը ստանձնեց Հեղափոխական խորհուրդը։
Խորհուրդը հետագայում միացավ ժամանակավոր կառավարությանը, սակայն Մեհդի Բազարգանի հրաժարականից հետո ժամանակավոր վարչապետը փաստացի ստանձնեց երկրի վերահսկողությունը։ Վերջապես, Հեղափոխական խորհուրդը դադարեցրեց իր գործունեությունը Առաջին ժողովի ձևավորումից հետո։
Սակայն սա Խամենեիի իշխանության ասպարեզ բարձրանալու միայն սկիզբն էր։ Նա սկզբում նշանակվեց Պաշտպանության նախարարության տեղակալ Մեհդի Չամրանի նախարարական պաշտոնավարման ընթացքում, և միևնույն ժամանակ ղեկավարում էր Պահապանների կորպուսը։
Խամենեին խորհրդարան մտավ Իսլամական պետության ժողովի առաջին ընտրություններում՝ որպես Թեհրանի ընտրատարածքի ներկայացուցիչ։
Սակայն, թերևս, Իսլամական Հանրապետության իշխանության օղակում նրա ամենակարևոր դերերից մեկը Ռուհոլլա Խոմեյնիի կողմից Թեհրանի ուրբաթ օրվա իմամ նշանակվելն էր: 1958 թվականի հունվարից մինչև իր ղեկավարության ժամկետի ավարտը նա մնաց Թեհրանի իմամ Ջուման, և այս ընթացքում նա ուրբաթ օրվա աղոթքը մատուցեց գրեթե 250 անգամ: Չնայած իր ղեկավարության ժամկետի ընթացքում նա հազվադեպ էր հայտնվում ուրբաթ օրվա աղոթքներին։
Ալի Խամենեին երկու անգամ թիրախավորվեց
Առաջին փորձը տեղի ունեցավ 1981 թվականի հունիսի 27-ին՝ Իսլամական Հանրապետության կուսակցության գլխավոր գրասենյակի ռմբակոծությունից ուղիղ մեկ օր առաջ և Աբոլհասան Բանիսադրի նախագահական պաշտոնից հեռացվելուց մեկ շաբաթ անց։
Երբ նա ելույթ էր ունենում Թեհրանի Աբու Զար մզկիթում, տեղի ունեցավ հզոր պայթյուն: Խամենեին ծանր վիրավորվեց և շտապ տեղափոխվեց հիվանդանոց։
Ռմբակոծությունը վերագրվեց «Ֆորքան» խմբին: Սարքը թաքցված էր նրա ձախ կողմում, սրտի մոտ գտնվող ամբիոնին տեղադրված ձայնագրիչի մեջ: Սակայն պայթյունից մի քանի րոպե առաջ նրա թիկնապահը ձայնագրիչը տեղափոխեց աջ կողմ: Չնայած Խամենեին ողջ մնաց, նրա աջ ձեռքը ընդմիշտ հաշմանդամ դարձավ։
Երկրորդ հարձակումը տեղի է ունեցել 1985 թվականի մարտի 15-ին, երբ Խամենեին Թեհրանի համալսարանում առաջնորդում էր ուրբաթօրյա աղոթքը։ Այն իրականացրել էր MEK-ը։
Ռումբը թաքցված էր հավատացյալների մեջ՝ աղոթքի գորգերի մոտ, և Խամենեին անձամբ չէր վիրավորել։ Սակայն, մոտավորապես 14 մարդ զոհվեց, իսկ 84-ը՝ վիրավորվեց։ Քաոսին չնայած, նա շարունակեց իր քարոզը և չլքեց ամբիոնը։
Խամենեին նախագահական պաշտոնում
Նախագահ Մոհամմադ-Ալի Ռաջայիի սպանությունից կարճ ժամանակ անց՝ 1981 թվականի օգոստոսի 30-ին, Իսլամական Հանրապետության կուսակցությունը, որը դարձել էր ամենաազդեցիկ քաղաքական ինստիտուտը, աջակցեց Ալի Խամենեիի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։
Չնայած ասում են, որ Ռուհոլլա Խոմեյնին սկզբում դեմ էր նախագահի պաշտոնում հոգևորական ունենալուն, նա ի վերջո ենթարկվեց կուսակցության որոշմանը։
Ընտրությունները տեղի ունեցան 1981 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, և Խամենեին ընտրվեց ձայների ավելի քան 95%-ով՝ դառնալով Իրանի երրորդ նախագահը։
Չնայած իր համոզիչ հաղթանակին, Խամենեիի հարաբերությունները խորհրդարանի հետ լարված էին։ Երդում տալուց հետո նա ներկայացրեց Ալի Աքբար Վելայաթիին որպես իր վարչապետի թեկնածու։ Սակայն խորհրդարանը մերժեց թեկնածությունը։ Հետևաբար, նա ստիպված եղավ ներկայացնել Միր Հոսեյն Մուսավիին, ով վայելում էր պատգամավորների հավանությունը, և նա հաստատվեց որպես վարչապետ։
Խամենեիի և Մուսավիի միջև առկա լարվածությունը, ի վերջո, հանգեցրեց նրան, որ Խամենեին որոշեց 1985 թվականին վերընտրվել նրա դեմ։ Սակայն Խոմեյնին նրա թեկնածությունը բնութագրեց որպես «կրոնական պարտականություն», ինչը նրան դրդեց առաջադրվել երկրորդ ժամկետով։
Ալի Խամենեի և Միր Հոսեյն Մուսավի
Ալի Խամենեիի և Միր Հոսեյն Մուսավիի Ջամարանի արխիվ։ Որոշ հաղորդագրություններ ենթադրում են, որ նա իր թեկնածությունը պայմանավորել է իր վարչապետին ընտրելու ազատությամբ։ Սակայն ընտրություններից հետո Խոմեյնին վարչապետի փոփոխությունը «նպատակահարմար» չհամարեց և կոչ արեց Խամենեիին պահպանել Միր Հոսեյն Մուսավիին իր պաշտոնում։
Խամենեին Մուսավիին համարում էր «պարտադրված» վարչապետ, որը հույսը դնում էր Խոմեյնիի անսասան աջակցության վրա։ Երկուսի միջև խորը անհամաձայնությունը սկիզբ է առնում այս ժամանակաշրջանից։
Խամենեին Իրանի նախագահ է եղել ընդհանուր առմամբ ութ տարի, որը նշանավորվել է մշտական ճգնաժամերով՝ սկսած հեղափոխական խմբակցությունների միջև քաղաքական պայքարից մինչև ընդդիմադիր խմբերի կողմից ամենօրյա սպանություններ և, ամենակարևորը՝ Իրան-Իրաք պատերազմը։
Առաջնորդության ճանապարհին
Հոսեյն-Ալի Մոնտազերիի պաշտոնից հեռացումը, նախագահի և վարչապետի, խորհրդարանի և Պահապանների խորհրդի միջև կառավարության ներքին վեճերի, ինչպես նաև այլ օրենսդրական բացերի հետ մեկտեղ Ռուհոլլա Խոմեյնիին դրդեցին 1989 թվականի ապրիլի 24-ին նշանակել 20 անդամից բաղկացած հանձնաժողով՝ սահմանադրությունը վերանայելու համար։ Ալի Խամենեին նշանակվածների թվում էր։
Խորհուրդը, որտեղ Խամենեին ծառայում էր որպես առաջին փոխնախագահ, մի քանի փոփոխություններ մտցրեց, որոնցից ամենակարևորը վերաբերում էր առաջնորդի որակավորմանը։ Հատկանշական է, որ առաջնորդի՝ առաջին սահմանադրությամբ նախատեսված «Մարջա-ե Թաքլիդ» (Մեծ Այաթոլլահ, կրոնական գիտության ամենաբարձր մակարդակը) լինելու պահանջը հանվեց։
Մեկ այլ կարևոր փոփոխություն էր «Առաջնորդության խորհրդի» վերացումը վերանայված սահմանադրության 5-րդ հոդվածից։ Սա ճանապարհ հարթեց Ալի Խամենեիի ղեկավարության համար, ով այդ ժամանակ Մարջա-ե Թաքլիդ չէր։
53 օր մինչև մշտական ղեկավարություն
1989 թվականի հունիսի 4-ին՝ պատերազմի ավարտից կարճ ժամանակ անց և նոր սահմանադրական նախագծի հանրաքվեի դրվելուց առաջ, Ռուհոլլա Խոմեյնին մահացավ։ Փորձագետների ժողովը անմիջապես գումարվեց և նույն օրը Ալի Խամենեիին ընտրեց որպես առաջնորդ։
Առաջին առաջարկը, որը համապատասխանում էր Մարջայիյայի (կրոնական իշխանության) պահանջին, այաթոլլա Սաֆի-Գոլպայգանիի առաջարկն էր, սակայն այն մերժվեց անդամների կողմից։
Երկրորդ տարբերակը Մուսավի-Արդաբիլիի, Ալի Մեշկինիի և Ալի Խամենեիի կազմով Առաջնորդության խորհուրդն էր, սակայն այն նույնպես չկարողացավ հավաքել անհրաժեշտ ձայները։
Ի վերջո, նիստը նախագահող Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանին նախաձեռնությունը ստանձնեց։ Ռուհոլլա Խոմեյնիի հիշատակը մեջբերելով՝ նա Ալի Խամենեիին ներկայացրեց որպես նախընտրելի իրավահաջորդ։
«Երեք ճյուղերի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ մենք իմամին հայտնեցինք մեր մտահոգությունը պարոն Մոնթազերիի պաշտոնանկությունից հետո առաջացած առաջնորդության վակուումի վերաբերյալ։ Իմամը պատասխանեց. «Վակուում չկա, դուք ունեք մարդիկ»։ «Երբ մենք հարցրինք, թե ով է, նա մատնացույց արեց պարոն Խամենեիին», – պատմեց նա։
Ռաֆսանջանիի ջանքերը փոխեցին կոնսենսուսը գործող նախագահի օգտին։ Չնայած Խամենեիի արտահայտած դժկամությանը, անդամների ավելի քան 80%-ը քվեարկեց նրա «ժամանակավոր ղեկավարության» օգտին։ Այս ժամանակավոր կարգավիճակը անհրաժեշտ էր, քանի որ սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք վերացնում էին Մարջայիյայի (բարձրաստիճան շիա հոգևորականների կողմից պահվող կոլեկտիվ կրոնական իշխանություն) պահանջը, դեռևս չէին դրվել հանրաքվեի։
Նոր սահմանադրությունը հաստատվեց 1989 թվականի հուլիսի 28-ին անցկացված հանրաքվեով՝ վերացնելով նրա մշտական ղեկավարության իրավական խոչընդոտները։ Տասը օրից էլ քիչ ժամանակ անց Փորձագետների ժողովը վերստին գումարվեց և պաշտոնապես Ալի Խամենեիին ընտրեց որպես «Իրանի երկրորդ գերագույն առաջնորդ»։
Երեք տասնամյակից ավելի ղեկավարության ընթացքում Ալի Խամենեին փոխեց իշխանության հավասարակշռությունը՝ աստիճանաբար կենտրոնացնելով իշխանությունը։ Հետևաբար, ընտրված մարմինները, ինչպիսիք են կառավարությունը և խորհրդարանը, նույնիսկ բարձր ժողովրդական մանդատ ունեցողները, կորցրեցին իրենց որոշումների կայացման ազդեցության մեծ մասը, քանի որ իշխանության միջուկը տեղափոխվեց սահմանափակ, չընտրված ներքին շրջանակ։
Միևնույն ժամանակ, անվտանգության և ռազմական ինստիտուտները, մասնավորապես՝ ԻՀՊԿ-ն, աճող ներկայություն ձեռք բերեցին քաղաքականության, տնտեսության և լրատվամիջոցների մեջ: Քննադատների կարծիքով, այս միտումը խաթարեց առողջ տնտեսական մրցակցությունը և երկրի քաղաքական մթնոլորտը դարձրեց ավելի անվտանգ և փակ։
Ռեֆորմիստական կառավարություն ունենալով՝ Խամենեին գործնականում փակեց քաղաքական բարեփոխումների ճանապարհը համակարգի ներսից: Կանաչ շարժման դեմ ճնշումները, ընտրական մրցակցության նեղացումը և չափավոր գործիչների մարգինալացումը հասարակությանը հասցրին այն ուղերձը, որ խաղաղ փոփոխություններն այլևս հնարավոր չեն։
Այս մոտեցման արդյունքը քաղաքական մասնակցության անկումն էր, սոցիալական դժգոհության կուտակումը և հետագա տարիներին բողոքի ցույցերի հետագա արմատականացումը, որոնք այլևս բարեփոխումներ չէին փնտրում, այլ պահանջում էին հիմնարար փոփոխություններ։
Արտաքին քաղաքականության ոլորտում բախման մոտեցման և «դիմադրության» կարգախոսի վրա շարունակական շեշտադրումը երկրին բարձր ծախսեր պարտադրեց՝ առանց կոնկրետ ելքի ռազմավարության։
ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի հետ շարունակական լարվածությունը Իրանին ենթարկեց լայնածավալ և քայքայող պատժամիջոցների, որոնց հետևանքները անմիջականորեն ազդեցին տնտեսության և մարդկանց առօրյա կյանքի վրա։
Այս ամենի հետ մեկտեղ, պետության և հասարակության միջև աճող անջրպետը, մասնավորապես երիտասարդ սերունդների շրջանում, դարձավ Խամենեիի ղեկավարության ևս մեկ ժառանգություն, մի սերնդի, որի մշակութային, սոցիալական և տնտեսական պահանջները հաճախ անտեսվում էին և դիմադրվում ազգային անվտանգության լեզվով։
