Մերկոսուրի խաղադրույքը ցույց է տալիս, որ Ֆոն դեր Լեյենը կարծում է, որ կարող է Ֆրանսիայի գլխից վերև անցնել։
Մակրոնի դարաշրջանի ավարտին մոտենալուն զուգընթաց, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը համարձակվեց անտեսել Ֆրանսիայի մտահոգությունները մեգա-առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ասաց, որ լայնորեն խորհրդակցել է երկրների և օրենսդիրների հետ, սակայն հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Էմանուել Մակրոնն ասաց, որ «Ֆրանսիայի համար դա անակնկալ է և տհաճ»։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի որոշումը՝ ժամանակավորապես կիրականացնել ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագիրը, զայրույթի ալիք է բարձրացրել Փարիզում։
Դա նաև ցույց է տվել, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահը ավելի ու ավելի է պատրաստ որոշումներ կայացնել՝ առանց հաշվի առնելու Ֆրանսիային հավասարման մեջ, քանի որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Ելիսեյան պալատում ժամկետի ավարտից ընդամենը 14 ամիս է մնացել։
Ֆոն դեր Լեյենը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ ԵՄ-ն ժամանակավորապես կիրականացնի իր առևտրային համաձայնագիրը Հարավամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի հետ, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանը անցյալ ամիս քվեարկեց համաձայնագիրը Եվրոպական Միության Արդարադատության դատարան ուղարկելու օգտին՝ փաստացի սառեցնելով դրա վերջնական վավերացումը մինչև երկու տարի ժամկետով։
Հանձնաժողովի ղեկավարը նշել է, որ լայնորեն խորհրդակցել է երկրների և օրենսդիրների հետ։ Սակայն, հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Մակրոնն ասել է, որ «Ֆրանսիայի համար սա անակնկալ է և տհաճ»։ Ֆրանսիացի նախարարների և օրենսդիրների մի խումբ նույնպես քննադատել է որոշումը՝ մեղադրելով Բրյուսելի պաշտոնյաներին ԵՄ քաղաքացիների կամքը անտեսելու մեջ։
Երկու ֆրանսիացի պաշտոնյաներ հաստատել են, որ Փարիզի կառավարությունը նախապես տեղեկացված չի եղել ֆոն դեր Լեյենի որոշման մասին՝ պարտադրելու այն գործարքը, որի դեմ Ֆրանսիան պայքարում է տարիներ շարունակ՝ երկրի քաղաքական կուսակցությունների, ազդեցիկ ֆերմերների և հասարակական կարծիքի ճնշող բացասական արձագանքի ֆոնին։
ԵՄ այլ անդամների դիվանագետներն ու պաշտոնյաները, որոնց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ զգայուն հարցի շուրջ անկեղծորեն խոսելու համար, շտապել են եզրակացնել, որ Ֆրանսիայի ազդեցությունը Բրյուսելում մարում է, և որ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը այժմ կարծում է, որ կարող է դիտավորյալ անտեսել Ֆրանսիայի նախագահի դիմադրությունը, որը հաջորդ տարի կհեռանա իշխանությունից։
«Ես չգիտեմ, թե երկուսից որն է ավելի վատ ֆրանսիացիների համար. տեղեկացված չլինելը, թե չկարողանալը խոչընդոտել Հանձնաժողովին։ Կարծում եմ՝ առաջինը», – ասել է ԵՄ կառավարության պաշտոնյաներից մեկը։
«Մակրոնը, հավանաբար, միակ մարդն էր Եվրոպայում, ով զարմացած էր», – կատակեց ԵՄ դիվանագետներից մեկը։
Մինչ ֆոն դեր Լեյենը վաղուց էր հստակորեն հայտարարել, որ ցանկանում է, որ գործարքը շուտով ուժի մեջ մտնի, անորոշություն կար այն մասին, թե արդյոք հանձնաժողովը պատրաստ է անտեսել Եվրախորհրդարանը և շուտափույթ իրականացնել այն համաձայնագիրը, որը կստեղծի ազատ առևտրի գոտի ԵՄ-ի և Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի միջև, որը կընդգրկի 720 միլիոն մարդ։
«Ֆրանսիացի պաշտոնյաները վստահ էին, որ դա տեղի չի ունենա», – ասաց ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ։
Առևտրային լարվածություն
Ֆրանսիայի առևտրի նախարար Նիկոլա Ֆորիսյեն հինգշաբթի օրը POLITICO-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ֆրանսիան նպատակ ունի օգտագործել դատական վերանայման ժամանակը Հանձնաժողովից Ֆրանսիայի ֆերմերներին պաշտպանելու խնդրանքների վերաբերյալ երաշխիքներ ստանալու համար։
Ֆորիսյեն խոստացել է «օգտագործել Եվրոպական դատարանի կողմից տրված լրացուցիչ ժամանակը Հանձնաժողովի հետ քննարկումները շարունակելու և բոլոր հարցերի վերաբերյալ կոնկրետ պատասխաններ ստանալու համար, մասնավորապես՝ հայելային միջոցառումների և [սանիտարական] ստուգումների հարցի վերաբերյալ»։
Սակայն ամեն ինչ այլ կերպ ընթացավ, քանի որ ֆոն դեր Լեյենը որոշեց, որ անհրաժեշտ չէ սպասել դատարանի որոշմանը։
Ֆոն դեր Լեյենն արդեն լարվածություն էր առաջացրել Մակրոնի հետ հունվարին, երբ նա ստորագրեց Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը Պարագվայում, այն բանից հետո, երբ ԵՄ երկրների մեծամասնությունը աջակցեց դրան՝ Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ավստրիայի, Իռլանդիայի և Հունգարիայի դեմ։
Ներքին քաղաքական անկայունությունը և տրանսատլանտյան առևտրային լարվածության աճը խոչընդոտեցին Ֆրանսիայի ջանքերը՝ խոչընդոտելու կամ էականորեն փոխելու համաձայնագիրը Հանձնաժողովի հետ տարիներ շարունակվող բանակցությունների ընթացքում։
ԵՄ գործադիր մարմինը ԵՄ երկրներից ստացավ համաձայնագիրը կյանքի կոչելու թույլտվություն, երբ Մերկոսուրի երկրները ավարտեն իրենց սեփական հաստատումները։ Արգենտինան և Ուրուգվայը վավերացրին համաձայնագիրը հինգշաբթի օրը։
Դատարանի վերանայումից հետո վերջնական դառնալու համար համաձայնագիրը դեռ պետք է ստանա խորհրդարանի վերջնական հաստատումը, ինչը հիմա կարող է ավելի դժվար լինել ստանալ, քանի որ Եվրահանձնաժողովը շրջանցեց ԵՄ օրենսդիրներին։
Ֆոն դեր Լեյենը չէր ուզում ժամանակ վատնել։ Նա հայտարարեց նախնական կիրառման մասին հաջորդ օրը՝ կրկին անտեսելով Ֆրանսիայի կոչը՝ սպասել մինչև դատական վերանայման ավարտը։
Ի պատասխան՝ Մակրոնը, ով չի կարող առաջադրվել երրորդ անընդմեջ ժամկետով և պատրաստվում է լքել Ելիսեյան պալատը 2027 թվականի գարնանը, քննադատեց ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովին, ասելով, որ «եվրոպացի քաղաքացիներն ու նրանց ներկայացուցիչները պատշաճ կերպով չեն հարգվել»։ Այս վեճը նշանավորում է աննախադեպ բախում երկուսի միջև։
«Ես երբեք չեմ պաշտպանի այնպիսի համաձայնագիր, որը թույլ է ներմուծման և խիստ՝ ներքին արտադրության հարցում, քանի որ այն անհամապատասխան է եվրոպացի սպառողների համար և հանցագործություն է եվրոպական ինքնիշխանության համար», – ասաց Մակրոնը։
Բաց մի թողեք
Տարիների բացարձակ կառավարում. Ո՞վ էր Ալի Խամենեին և ինչպե՞ս նա իշխանության եկավ Իրանում, ի՞նչ ժառանգություն թողեց
Բելգիան Հյուսիսային ծովի պատժամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակներում առգրավել է ռուսական ստվերային նավատորմի տանկեր
EuroNews. Ադրբեջանցի զինվորները Աստարայի սահմանին օգնում են Իրանում հակամարտությունից փախչողներին