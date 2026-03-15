Ֆրանսիացի սպա սպանվեց Իրաքում. Կարո՞ղ է սա Ֆրանսիային ներքաշել Իրանի հետ ավելի լայն պատերազմի մեջ

Իրաքում մահացու անօդաչու թռչող սարքի հարվածը մտավախություններ առաջացրեց Իրանի հակամարտությանը Ֆրանսիայի ավելի խորը ներգրավվածության և ֆրանսիական հողի վրա հնարավոր հարձակումների վերաբերյալ։
Երբ 42-ամյա ֆրանսիացի սպա Արնո Ֆրիոնը սպանվեց անօդաչու թռչող սարքի հարվածից Էրբիլի մոտ գտնվող Մալա Քարա քրդական բազայի վրա հինգշաբթի երեկոյան, հարձակումը բարձրացրեց մի հարց, որը գերազանցում է միջադեպը. ի՞նչ է դա նշանակում Ֆրանսիայի ռազմավարության համար տարածաշրջանում: Կարո՞ղ է դա մղել Փարիզին ավելի մեծ ռազմական ներգրավվածության Իրաքում և Մերձավոր Արևելքում, կամ նույնիսկ Իրանի դեմ շարունակվող գործողությանը։
Ֆրեդերիկ Էնսելը աշխարհաքաղաքական գիտնական է, որը մասնագիտանում է Մերձավոր Արևելքի հարցերում և Արևմտյան անվտանգության դաշինքներում: Նրա վերջին գիրքը՝ «La guerre mondiale n’aura pas lieu» («Աշխարհի պատերազմ չի լինի»), մարտահրավեր է նետում համաշխարհային հակամարտության վերաբերյալ աշխարհի վերջի պատմություններին։
Իսկ Ժան-Մարկ Վիժիլանը IRIS-ի (Միջազգային հարաբերությունների և ռազմավարական հարաբերությունների ինստիտուտ) ասոցացված գիտաշխատող է և Ֆրանսիայի օդատիեզերական ուժերի թոշակառու գեներալ-մայոր։ Նա հրամանատարել է ֆրանսիական ուժերը Իրաքում և Սիրիայում «Շամմալ» գործողության ժամանակ։
Իսկ Իրանը հրամայե՞լ է հարվածը
«Իհարկե, կապ կա Իրանի հետ։ Իրանը մեղադրում է Ֆրանսիային ԱՄՆ-Իսրայել կոալիցիայում նրա «բարեգործական չեզոքության» համար», – բացատրում է Ֆրեդերիկ Էնսելը։ Թեհրանը նաև պատասխանատու է համարում Փարիզին ԱՄԷ-ի հետ իր պաշտպանական դաշինքի և 2024 և 2025 թվականներին Հորդանանի օդային տարածքը հատող իրանական հրթիռների խափանման համար, որոնք ուղևորվել էին դեպի Իսրայել։
Ժան-Մարկ Վիժիլանը կիսում է այն տեսակետը, որ կապը գոյություն ունի. «Նրանք փորձում են հարվածել տարածաշրջանում ամերիկյան շահերին, և, իհարկե, Իսրայելին, բայց նաև այն երկրներին, որոնք տեղակայում են ամերիկյան ուժեր։ Եվ հիմա նրանք սա տարածում են այդ երկրների դաշնակիցների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի վրա»։
Նա բացատրում է, որ Իրաքում Իրանի կողմից աջակցվող շիա աշխարհազորայինները պարբերաբար թիրախավորել են կոալիցիոն ուժերը, այդ թվում՝ ֆրանսիական ուժերը, որոնք տեղակայված են Շամմալի շրջանակներում, որը ֆրանսիական ռազմական գործողություն է, որը 2014 թվականին սկսվել է Իրաքում և Սիրիայում՝ այսպես կոչված «Իսլամական պետության» (ԻՊ) ընդլայնումը զսպելու և Իրաքի բանակին աջակցելու համար։
Ֆրանսիան 2014 թվականից ի վեր կոալիցիային երկրորդ ամենամեծ մասնակիցն է՝ ցամաքային, օդային և ծովային տեղակայումներով։ Իրաքի կառավարության հետ համակարգված՝ «Շամմալ» գործողությունը ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում ԻՊ-ի դեմ պայքարող տեղական ուժերին, ինչպես նաև իրականացնում է ուսումնական և խորհրդատվական առաքելություններ։
«Շամմալի բոլոր ուժերը, որոնք տեղակայված էին տարածաշրջանում, և մասնավորապես Իրաքում, տուժել են դրանից, հատկապես Բաղդադում», – հիշում է Ժան-Մարկ Վիժիլանը, ով անձամբ հրամանատարել է ֆրանսիական զորքերին այնտեղ 2018-2019 թվականներին։ «Էրբիլն ավելի նոր է, բայց Բաղդադում մենք բոլորս իրանամետ շիա աշխարհազորայինների կրակի տակ ենք հայտնվել Իրաքի հողի վրա։ Այնպես որ, սա նորություն չէ»։
Մարդիկ անցնում են Իրանի հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի դիմանկարի կողքով Թեհրանի մետրոյի կայարանում, 2026 թվականի մարտի 13-ին։ AP լուսանկար։
Նա պնդում է, որ Իրանի ռազմավարությունը բոլոր ճակատներում միտումնավոր սրացումն է՝ ի պատասխան իր տարածքում հարվածների։ Նպատակն է սեպ խրել մի կողմից Պարսից ծոցի երկրների և եվրոպական երկրների, մյուս կողմից՝ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի միջև՝ ճնշում գործադրելով առաջինների վրա, որպեսզի նրանք հենվեն երկրորդի վրա՝ Իրանի վրա հարձակումները դադարեցնելու համար։
Այնուամենայնիվ, Vigilant-ը նշում է, որ այս ռազմավարությունը հակառակ արդյունք է տվել. «Այս համընդհանուր գործողությունները կատարելով՝ նրանք իրականում հակառակն են հասել. նրանք ստեղծել են գրեթե միասնական ճակատ իրենց դեմ։ Որովհետև միտումնավոր հարձակվելով այն երկրների վրա, որոնք չունեին նրանց վրա հարձակվելու մտադրություն՝ ինչպիսիք են Էմիրությունները և Կատարը՝ նրանք այժմ ունեն միասնական դաշինք իրենց դեմ»։
Ֆրանսիան այժմ թիրա՞խ է
Ուրբաթ օրը իրանամետ իրաքյան «Աշաբ ալ-Կահֆ» խմբավորումը, չնայած չստանձնեց հինգշաբթի օրը ֆրանսիական բազայի վրա հարձակման պատասխանատվությունը, հայտարարություն տարածեց՝ զգուշացնելով, որ «Իրաքում և տարածաշրջանում ֆրանսիական բոլոր շահերը» այժմ թիրախավորվելու են, այդ թվում՝ ցամաքային զորքերը և «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրը։
Էնսելը լուրջ է վերաբերվում սպառնալիքին և զգուշացնում է, որ այն կարող է չդադարել Իրաքի սահմաններում։ «Իրանը և նրա դաշնակիցները, այդ թվում՝ «Հեզբոլլահը», հարձակումներ են կազմակերպել Ֆրանսիայի դեմ դեռևս 1980-ական թվականներին, ոչ միայն Լիբանանում, այլև ֆրանսիական հողի վրա», – հիշում է նա։ «Այնպես որ, ցավոք, դա կարող է կրկին կրկնվել։ Հարձակումների փորձերը կարող են վերսկսվել կամ այնտեղ՝ Իրաքում, Լիբանանում կամ այլուր, կամ հենց Ֆրանսիայում»։
«Վիջիլանտը» ընդունում է արտաքին գործողությունների թատերաբեմերի և ազգային տարածքի միջև հստակ շարունակականությունը: «Ակնհայտ է, որ ռիսկը կա, սպառնալիքը կա: Եվ դա կանխատեսվում էր իսրայելա-ամերիկյան հարվածների հենց սկզբից, քանի որ Ներքին գործերի նախարարը հրամայեց բարձրացնել զգոնության մակարդակը մեր երկրում՝ բոլոր զգայուն վայրերում», – ասում է «Վիջիլանտը»:
«Այսպիսով, ռիսկը իրական է, սպառնալիքը առկա է: Եվ եթե իրանցիները տեսնեն հնարավորություն, վստահ եմ, որ նրանք կօգտվեն դրանից: Այսպիսով, մենք բոլորս պետք է համատեղ զգոն լինենք և ընդունենք ուժեղ պաշտպանական դիրքորոշում»:
«Աշաբ ալ-Քահֆի» կողմից ներկայացվող սպառնալիքը
Հիմնադրված 2019 թվականին, «Աշաբ ալ-Քահֆը», որը 2024 թվականին վերանվանվեց «Քաթաիբ Սարխաթ ալ-Քուդս», իրաքյան շիական ստվերային խմբավորում է, որը բացահայտորեն աջակցում է Իրանին, միաժամանակ թիրախավորելով ինչպես իրաքյան իշխանություններին, այնպես էլ քրդական ուժերին: Վերլուծաբանները այն համարում են Իրանի կողմից աջակցվող աշխարհազորայինների ավելի լայն ցանցի մի մասը, որը Թեհրանը կարող է ակտիվացնել ամբողջ տարածաշրջանում, որը հայտնի է փոքր, շարժական ստորաբաժանումների միջոցով արագ հարվածներով:
Իրաքի կիսաինքնավար Քուրդիստան շրջանում արևմտյան զորքերի վրա նրանց հարձակումները կտրուկ ակտիվացել են։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ տարածաշրջանը մեկ օրվա ընթացքում ենթարկվել է տասնյակ անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարվածների, այդ թվում՝ հինգշաբթի օրը իտալական բազայի վրա հարվածի, սակայն զոհեր չկան։
Ժան-Մարկ Վիժիլանը կարծում է, որ նրանք հստակորեն միջոցներ ունեն տարածաշրջանում ֆրանսիական և ամերիկյան ուժերին սպառնալու համար։
«Իմ անձնական փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակ նրանք հրթիռներ էին արձակում, ավելի ճշգրիտ՝ բեռնատարներից՝ անուղղակի կրակ բացելով կոալիցիոն ճամբարների վրա։ Եվ քանի որ նրանք մեքենաների մեջ էին, կրակելուց անմիջապես հետո հեռանում էին, ինչը անհնար էր դարձնում նրանց բռնելը։ Մենք ունենք հակամարտկոցային ռադարներ, որոնք կարող են հայտնաբերել կրակոցի աղբյուրը՝ հիմնվելով հրթիռի հետագծի վրա։ Սակայն շատ հաճախ նույնիսկ այն իրաքյան ուժերը, որոնց հետ մենք համագործակցում էինք նրանց բռնելու համար, մեծ դժվարություններ ունեին կրակողներին գտնելու հարցում»։
Վերջերս այս խմբերը նաև անօդաչու թռչող սարքեր են տեղակայել՝ նոր և նշանակալի չափում հաղորդելով իրենց հարվածային կարողություններին։
Ֆրանսիայի հաջորդ քայլը
Ուրբաթ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պնդեց, որ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ չէ որևէ երկրի հետ՝ Մերձավոր Արևելքում իր դերը որակելով որպես զուտ պաշտպանական։ Աջուդանտ-շեֆ Արնո Ֆրիոնի սպանության պատճառած հարվածը «անընդունելի» անվանելով՝ նա ընդգծեց, որ ֆրանսիական զորքերը գործում են ահաբեկչության դեմ միջազգային կոալիցիայի շրջանակներում և Իրաքի ինքնիշխանությանը աջակցելու համար։
Մակրոնը հրաժարվեց ուրվագծել որևէ հնարավոր արձագանք կամ «պատերազմական սցենարներ», բայց ի՞նչ կարող էր անել Ֆրանսիան հիմա։
Էնսելը Ֆրանսիային նկարագրում է որպես «միակ եվրոպական պետություն, որը կարող է լուրջ վնաս հասցնել» իրանամետ խմբավորումներին: «Դուք կարող եք լավ պատկերացնել, որ Ֆրանսիան, նույնիսկ մի քանի շատ արժեքավոր դաշնակիցների հետ միասին, ինչպիսիք են բրիտանացիները, չի կարող միայնակ ոչնչացնել իրանամետ աշխարհազորայինների ամբողջությունը: ԻՊ-ը, ըստ էության, լիովին չի ոչնչացվել նաև ռազմական առումով: Բայց Ֆրանսիան ունի միջոցներ, և ահա, անկեղծ ասած, այն միակ արևմտյան պետությունն է, բացի Միացյալ Նահանգներից, և, անկասկած, միակ եվրոպական պետությունը, որը կարող է շատ լուրջ ծախսեր պատճառել՝ հակահարված տալու իրանամետ խմբավորումների ահաբեկչական մանևրներին»:
Այնուամենայնիվ, նա չի սպասում, որ Փարիզը պաշտոնապես կմիանա ԱՄՆ-Իսրայելական գործողությանը: Քանի որ ֆրանսիական ուժերին հարվածել է ոչ թե Իրանը, այլ աշխարհազորը, Փարիզը, հավանաբար, կուղղորդի որոշակի խմբերի, այլ ոչ թե կհասնի Թեհրանի հետ ուղղակի բախման:
«Կարծում եմ, որ Ֆրանսիան կպատասխանի այս կոնկրետ աշխարհազորայինների դեմ, և ոչ թե պարտադիր այն պետության դեմ, որի անունից այն պնդում է, որ կռվում է», – ասում է Էնսելը:
2009 թվականին Ֆրանսիայի հետ ստորագրված փոխադարձ պաշտպանության պայմանագրի համաձայն՝ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները կարող է կիրառել կոլեկտիվ պաշտպանության կետը, եթե համարի, որ ինքը հարձակման տակ է, և իրանական հարվածները արդեն սպանել են էմիրաթցի քաղաքացիների: «Եթե Էմիրությունները ակտիվացնեն այդ կետը, Ֆրանսիան իրավաբանորեն պարտավոր կլինի միջամտել նրանց պաշտպանությանը», – զգուշացնում է Էնսելը:
Այնուամենայնիվ, նա զգույշ է, որ սա դիտարկի համատեքստում: Հաշվի առնելով ԱՄՆ-Իսրայելական արշավի մասշտաբները, Իրանի վրա Ֆրանսիայի ուղղակի հարվածը քիչ բան կփոխի տեղում: «Ես չեմ տեսնում, թե ինչպես ֆրանսիական հարվածը ինչ-որ բան կավելացնի: Ամեն դեպքում, դա վճռորոշ չի լինի»:
Ժան-Մարկ Վիժիլանը նշում է, որ Ֆրանսիան վերահաստատել է իր զուտ պաշտպանական դիրքորոշումը տարածաշրջանում՝ երկու նպատակով՝ պաշտպանել ֆրանսիացի քաղաքացիներին և անհրաժեշտության դեպքում տարհանել նրանց, և հարգել հարձակման ենթարկված դաշնակիցների հետ իր պաշտպանական համաձայնագրերը:
«Ֆրանսիան թույլ չի տա իրեն ներքաշվել այնպիսի պատերազմի մեջ, որը չի ընտրել», – ասում է Վիգիլանտը։ «Ճիշտ է, որ պատերազմ սկսելու համար անհրաժեշտ է միայն մեկ կողմ՝ պատերազմ հայտարարելու համար անհրաժեշտ է միայն մեկ երկիր, բայց խաղաղություն կնքելու համար անհրաժեշտ են երկուսը։ Սակայն այս կոնկրետ դեպքում Ֆրանսիան կշարունակի պաշտպանել իր քաղաքացիներին և շահերը։ Եվ կան բազմաթիվ եղանակներ՝ արձագանքելու իրանական անարդար ագրեսիային։ Դա կարելի է անել մի քանի տարբեր ձևերով, և ոչ միայն ուղղակի ռազմական գործողությունների միջոցով»։
Բաց մի թողեք
