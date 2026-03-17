Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին սպանվել է. Կաց

«Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին զոհվել է իսրայելական զինվորականների գիշերային հարձակման հետևանքով»:

Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը:

«Լարիջանին ոչնչացվել է այսօր գիշերը»,- ասել է Կացը։

Իրանական կողմից այս լուրի մեկնաբանություն առայժմ չկա:

Նշենք՝ ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Լարիջանիի գտնվելու վայրի միջակայքում հրթիռային հարվածներ են հասցվել:

Լարիջանիի մահվան մասին հայտարարվել էր նաև օրեր առաջ, սակայն կարճ ժամանակ անց տեղեկությունները հերքվել էին:

