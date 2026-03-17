Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին սպանվել է. Կաց

«Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին զոհվել է իսրայելական զինվորականների գիշերային հարձակման հետևանքով»:
Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը:
«Լարիջանին ոչնչացվել է այսօր գիշերը»,- ասել է Կացը։
Իրանական կողմից այս լուրի մեկնաբանություն առայժմ չկա:
Նշենք՝ ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Լարիջանիի գտնվելու վայրի միջակայքում հրթիռային հարվածներ են հասցվել:
Լարիջանիի մահվան մասին հայտարարվել էր նաև օրեր առաջ, սակայն կարճ ժամանակ անց տեղեկությունները հերքվել էին:
«Մենք ուզում ենք հեռու մնալ այս պատերազմից». Թուրքիայի ԱԳ նախարարը՝ ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների մասին
«Իրանի ողջ տարածքում հարվածներ են հասցվել ավելի քան 7 հազար թիրախի»․ Թրամփ
Իրանն իր ձեռքն է վերցրել նախաձեռնությունը