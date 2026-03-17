Մակրոնը ճնշում է գործադրում Իրանի նախագահի վրա՝ դադարեցնելու «անընդունելի» հարձակումները

Ֆրանսիայի նախագահը կոչ է արել Իրանին դադարեցնել տարածաշրջանային հարձակումները, վերականգնել նավարկությունը Հորմուզի նեղուցում և թույլ տալ ձերբակալված ֆրանսիացի քաղաքացիներ Քոլերին և Փարիզին վերադառնալ տուն։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ է արել Իրանին անհապաղ դադարեցնել տարածաշրջանային հարձակումները և թույլ տալ երկու ֆրանսիացի քաղաքացիների վերադառնալ տուն կիրակի օրը իրանցի գործընկեր Մասուդ Պեզեշկիանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Զանգը հնչել է երեք օր անց այն բանից հետո, երբ իրանական արտադրության անօդաչու թռչող սարքի կողմից Իրաքի Քուրդիստանի տարածաշրջանի Էրբիլի մոտ գտնվող ֆրանսիական ռազմաբազայում սպանվեց գլխավոր ենթասպա Արնո Ֆրիոնը, 42 տարեկան։ Հինգշաբթի օրվա հարվածի ժամանակ վիրավորվել են ևս վեց ֆրանսիացի զինվորներ։
Մակրոնը Պեզեշկիանին ասել է, որ «անընդունելի» է, որ Ֆրանսիան թիրախավորվի, ըստ Ֆրանսիայի նախագահի X-ում հրապարակված հայտարարության։
«Ես կոչ եմ արել (Պեզեշկիանին) անհապաղ դադարեցնել այն անընդունելի հարձակումները, որոնք Իրանը իրականացնում է տարածաշրջանի երկրների դեմ, ուղղակիորեն կամ միջնորդների միջոցով, այդ թվում՝ Լիբանանում և Իրաքում», – ասել է Մակրոնը։
Նա հիշեցրեց Իրանի նախագահին, որ Ֆրանսիան «գործում է խիստ պաշտպանական շրջանակներում, որը նպատակ ունի պաշտպանել իր շահերը, տարածաշրջանային գործընկերներին և նավարկության ազատությունը»։
Մակրոնը զգուշացրեց, որ «անվերահսկելի էսկալացիան» վտանգում է ամբողջ տարածաշրջանը քաոսի մեջ գցել՝ տարիներ շարունակ հետևանքներով։
Ըստ Մակրոնի՝ «միայն նոր քաղաքական և անվտանգության շրջանակը կապահովի խաղաղություն և անվտանգություն բոլորի համար»։ Նման շրջանակը պետք է ապահովի, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չձեռք բերի՝ միաժամանակ անդրադառնալով իր բալիստիկ հրթիռային ծրագրի և տարածաշրջանային ապակայունացնող գործունեության կողմից առաջացող սպառնալիքներին, ասաց նա։
Մակրոնը նաև շեշտեց Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատությունը վերականգնելու անհրաժեշտությունը, որը Իրանը փաստացի փակել է փետրվարի 28-ին պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Նեղ անցումը կարևորագույն էներգետիկ միջանցք է, որի միջով անցնում է աշխարհի առևտրային նավթի մեկ հինգերորդ մասը։
Ֆրանսիայի նախագահը նաև բարձրացրեց Սեսիլ Կոլերի և Ժակ Պարիի՝ երկու ֆրանսիացի ուսուցիչների գործերը, որոնք Իրանում կալանավորվել են 2022 թվականի մայիսից՝ լրտեսության մեղադրանքներով, որոնք Ֆրանսիան համարում է կեղծ։
Զույգը ազատ է արձակվել Էվին բանտից 2025 թվականի նոյեմբերի 4-ին՝ ավելի քան երեք տարի կալանքի տակ գտնվելուց հետո, սակայն շարունակում են մնալ Թեհրանում գտնվող Ֆրանսիայի դեսպանատանը փակված՝ արգելված Իրանի տարածքից դուրս գալով։ Ազատ արձակվելուց առաջ նրանք դատապարտվել են համապատասխանաբար 20 և 17 տարվա ազատազրկման։
Մակրոնն ասել է, որ ինքը «կոչ է արել» Պեզեշկիանին «թույլ տալ Քոլերին և Փարիզին հնարավորինս շուտ անվտանգ վերադառնալ Ֆրանսիա»։
Զանգը Մակրոնի երկրորդ զրույցն էր Պեզեշկիանի հետ պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Նա առաջին արևմտյան առաջնորդն էր, որը խոսեց Իրանի նախագահի հետ՝ մարտի 8-ին առաջին հեռախոսազրույցը ունենալով, որի ընթացքում նա կոչ արեց Իրանին դադարեցնել իր հարվածները։ Այդ կոչը անպատասխան է մնացել։
Ֆրանսիան Արևելյան Միջերկրական ծովում և ավելի լայն Մերձավոր Արևելքում տեղակայել է ութ ռազմանավ, երկու ուղղաթիռակիր և «Շառլ դը Գոլ» միջուկային ավիակիրը՝ 20 «Ռաֆալ» կործանիչներով, ինչը Մակրոնը նկարագրել է որպես «աննախադեպ» ռազմածովային ներկայություն։ «Լանգեդոկ» ֆրեգատը տեղակայված է Կիպրոսի մոտ՝ օդային պաշտպանությունը ամրապնդելու համար։
Մոտավորապես 800 ֆրանսիացի զինվորականներ տեղակայված են Իրաքում և Սիրիայում՝ «Շամմալ» գործողության շրջանակներում, որը Ֆրանսիայի ներդրումն է «Իսլամական պետության» դեմ միջազգային կոալիցիային: Նրանք մարզում են իրաքյան և քրդական ուժերին հակաահաբեկչական գործողություններում:
