Թրամփը փորձում է եվրոպական կոալիցիա ստանալ ընդդեմ Իրանի ու արդարացի դիմադրության հանդիպում

Կալասը դիտարկում է ԵՄ ռազմածովային առաքելության տեղափոխումը՝ Հորմուզի նեղուցը պաշտպանելու համար, մինչդեռ Թրամփը կոչ է անում ստեղծել ծովային կոալիցիա:
ԵՄ 27 արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Հորմուզի նեղուցը անվտանգ պահելու ուղիները, մինչդեռ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել դաշնակիցներին օգնել բացել ջրային ճանապարհը, հակառակ դեպքում ՆԱՏՕ-ի կազմում կբախվեն «շատ վատ» ապագայի։
ԵՄ գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալասը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ կառաջարկի փոխել դաշինքի ռազմածովային առաքելության մանդատը, քանի որ Եվրոպայի վրա ճնշումն աճում է՝ Հորմուզի նեղուց մուտքն ապահովելու և համաշխարհային նավթի մատակարարման խոշոր խափանումները կանխելու համար։
«Մենք անդամ պետությունների հետ կքննարկենք, թե արդյոք հնարավոր է իրականում փոխել այս առաքելության մանդատը», – լրագրողներին ասել է Կալասը Բրյուսելում ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ։ «Մեր շահերից է բխում Հորմուզի նեղուցը բաց պահելը», – հավելել է նա։
Նախարարներն այսօր հավաքվում են Բրյուսելում՝ քննարկելու, թե ինչպես պետք է Եվրոպան արձագանքի Իրանի հետ պատերազմի ազդեցությանը, որը հանգեցրել է այն բանին, ինչը վերլուծաբանները նկարագրում են որպես պատմության մեջ համաշխարհային նավթի մատակարարման ամենամեծ խափանում և նավթի գները բարձրացրել են մեկ բարելի համար 100 դոլարից բարձր։
Քննարկումները կկենտրոնանան մասնավորապես ԵՄ «Ասպիդես» գործողության վրա, որը ստեղծվել է 2024 թվականի փետրվարին որպես պաշտպանական գործողություն՝ Իրանին դաշնակից հուսիթների կողմից միջազգային նավագնացության վրա բազմիցս հարձակումներից հետո։
Խորհրդի տվյալներով՝ դրա մանդատն է «պաշտպանել նավերը», ապահովել նավարկության ազատությունը և «մոնիտորինգ անցկացնել Հորմուզի նեղուցում և շրջակա ջրերում, այդ թվում՝ Կարմիր ծովում, Ադենի ծոցում, Արաբական ծովում, Օմանի ծոցում և Պարսից ծոցում ծովային իրավիճակի վերաբերյալ»։
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյաները նշում են, որ մանդատը կարող է վերանայման կարիք ունենալ՝ Հորմուզի նեղուցի երկայնքով առաջացած շատ ավելի մեծ ճգնաժամի հետ գործ ունենալու համար, որը տեղափոխում է աշխարհի նավթի մոտ մեկ հինգերորդը։
Կալասի մեկնաբանությունները հնչել են նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Եվրոպայի վրա ճնշումը մեծացնելուց մեկ օր անց՝ նախազգուշացնելով, որ ՆԱՏՕ-ն «շատ վատ» ապագայի առաջ է կանգնած, եթե իր անդամները չօգնեն Վաշինգտոնին։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ «Ասպիդես» առաքելության մանդատի ցանկացած փոփոխություն, հավանաբար, չի արժանանա եվրոպական երկրների միաձայն աջակցությանը։
Եվրոպացի դիվանագետը Euronews-ին ասել է, որ հանդիպման նպատակը կարողությունների ստեղծումն ու ԵՄ հովանու ներքո համակարգումն է, սակայն չի կանխատեսել, որ կձևավորվի մեծ եվրոպական կոալիցիա՝ Հորմուզի նեղուցից նավերը ուղեկցելու համար՝ համաձայն Թրամփի խնդրանքի։
Ո՛չ ԱՄՆ-ն, ո՛չ էլ Իսրայելը փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ հարձակում սկսելուց առաջ չեն խորհրդակցել եվրոպացի դաշնակիցների հետ։ Թրամփի վարչակազմը հաճախ է քննադատել եվրոպացիներին պաշտպանության վրա բավարար ծախսեր չանելու համար՝ նրանց անվանելով թույլ և նույնիսկ քայքայվող։ Սակայն նավթի տեղափոխման դժվարությունները ստիպել են ԱՄՆ-ին համախմբել դաշնակիցներին միջազգային կոալիցիայի մեջ։
Այնուամենայնիվ, Թրամփի կոչը քիչ արդյունքներ է տվել։
Կիրակի օրը Յոհան Վադեֆուլը հայտարարել է, որ «Ասպիդես»-ի լիազորությունների ընդլայնման մասին բանակցությունները քննարկվում են եվրոպական մակարդակով, բայց բացառել է Գերմանիայի մասնակցությունը։ Նա նաև կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին պարզաբանել իրենց նպատակները Իրանի հետ հակամարտության մեջ։
Երկուշաբթի օրը Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Քսավիե Բեթելը կրկնել է Գերմանիայի որոշ վերապահումներ և ընդգծել, որ ԵՄ-ն անմիջականորեն ներգրավված չէ պատերազմի մեջ։
«Մենք պետք է որոշենք՝ մաս կազմելո՞ւ ենք, թե՞ ոչ։ Արբանյակներով, կապի միջոցներով մենք շատ ուրախ ենք օգտակար լինել, բայց մի՛ հարցրեք զորքերի և մեքենաների մասին», – ասաց նա լրագրողներին Արտաքին գործերի խորհրդի նիստից առաջ։
