19/03/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն շարունակում է շփումները Իրանի հետ՝ լարվածությունը նվազեցնելու համար․ Կայա Կալլաս

infomitk@gmail.com 19/03/2026

ԵՄ արտաքին քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը շարունակում է ակտիվ շփումները Իրանի ղեկավարության հետ՝ Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ։

«Այո, շփումները շարունակվում են, ես արդեն խոսել եմ նախարարի հետ, բարձրացնում եմ բոլոր այն հարցերը, որոնք մենք ունենք։ Բոլորը շահագրգռված են այս պատերազմի ավարտով և ոչ թե սրմամբ»,- նշել է Կալլասը։

Նա այս հայտարարությունն արել է Բրյուսելում կայանալիք ԵՄ գագաթնաժողովից առաջ՝ ընդգծելով, որ դիվանագիտական ջանքերը շարունակվում են՝ տարածաշրջանում լարվածության նվազեցման նպատակով։

ԵՄ-ն փորձում է պահպանել երկխոսությունը տարածաշրջանի հիմնական դերակատարների հետ՝ խուսափելու հակամարտության հետագա սրումից։

