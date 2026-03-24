ԵՄ-ն կոչ է անում Հունգարիային պարզաբանել Ռուսաստանի կողմից տեղեկատվության արտահոսքի մասին «մտահոգիչ» հաղորդագրությունները

Հանձնաժողովը կոչ է արել Բուդապեշտին պարզաբանել այն հաղորդագրությունները, որոնք ենթադրում են, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն պարբերաբար իր ռուս գործընկեր Լավրովին տեղեկացրել է ԵՄ խորհրդի փակ նիստի մասին, որը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։
Եվրահանձնաժողովը կոչ է արել Հունգարիային պարզաբանել այն «մտահոգիչ» հաղորդագրությունները, որոնց համաձայն Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն պարբերաբար իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովին է փոխանցել Եվրամիության նիստերից գաղտնի տեղեկատվություն։
The Washington Post-ը շաբաթավերջին հաղորդել է, որ Սիյարտոն պարբերաբար կապի մեջ է եղել Լավրովի հետ Բրյուսելում ԵՄ նիստերի ժամանակ, շփվելով նրա հետ ընդմիջումների ժամանակ։ Մեղադրանքները պայթյունավտանգ են, քանի որ ԵՄ անդամ պետությունները պարտավորված են անկեղծ համագործակցության սկզբունքով, և հանդիպումների բովանդակությունը համարվում է գաղտնի։
Հունգարիայի կառավարությունը հերքել է մեղադրանքները՝ դրանք անվանելով կեղծ լուրեր։
«Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարի կողմից իր ռուս գործընկերոջը Խորհրդում նախարարական մակարդակի փակ քննարկումների մասին ենթադրաբար բացահայտման մասին հաղորդագրությունները խիստ մտահոգիչ են», – երկուշաբթի լրագրողներին ասել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակը։
«ԵՄ աշխատանքի համար անդամ պետությունների և նրանց ու ինստիտուտների միջև վստահության հարաբերությունները հիմնարար նշանակություն ունեն։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հունգարիայի կառավարությունը կտրամադրի պարզաբանումներ»։
Հաղորդագրությունները հրապարակվել են Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական լարվածության աճի հետ մեկտեղ։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ մարտահրավերի է բախվում ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարի «Տիսա» կուսակցության կողմից, որը առաջատար է հասարակական կարծիքի հարցումներում։
Օրբանի կառավարությունը Եվրոպայում այն քչերից մեկն է, որը կանոնավոր կապեր է պահպանում Կրեմլի հետ։ Հունգարիան նաև շարունակում է մեծ քանակությամբ բրածո վառելիք ներմուծել Ռուսաստանից, չնայած ԵՄ-ի կոչերին՝ նվազեցնելու Մոսկվայից էներգետիկ կախվածությունը։
Սիյարտոն Մոսկվա է այցելել 16 անգամ՝ 2022 թվականին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր։ Վերջին անգամ նա հանդիպել է մարտի 4-ին, երբ Կրեմլում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը առաջիններից էր, որ դատապարտեց բացահայտումները։
«Այն լուրը, որ Օրբանի մարդիկ ամենայն մանրամասնությամբ տեղեկացնում են Մոսկվային ԵՄ խորհրդի նիստերի մասին, չպետք է որևէ մեկի համար անակնկալ լինի», – կիրակի օրը գրել է նա սոցիալական ցանցերում: «Մենք վաղուց կասկածներ ունենք դրա վերաբերյալ»։
Հանձնաժողովը հրաժարվել է ասել, թե արդյոք Հունգարիան բացառված է զգայուն փաստաթղթերի տարածումից: ԵՄ խորհուրդը, որը հյուրընկալում է նախարարական հանդիպումներ, հայտարարել է, որ գնահատում է, թե արդյոք Սիյարտոն խախտել է որևէ կանոն։
Խորհրդի աղբյուրը Euronews-ին ասել է, որ կիսում է հանձնաժողովի մտահոգությունները ենթադրյալ արտահոսքերի վերաբերյալ։
Ե՛վ Խորհրդի, և՛ Հանձնաժողովի աղբյուրները Euronews-ին ասել են, որ հարցը արտացոլում է վստահության ավելի լայն խզումը և Բուդապեշտի հետ անկեղծ համագործակցության անհրաժեշտությունը։
Բացահայտումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ հինգշաբթի Օրբանը պահպանեց իր վետոն ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթի վրա՝ որոշում, որը դատապարտվել էր անդամ պետությունների մեծամասնության կողմից, քանի որ նա արդեն հաստատել էր ֆինանսավորման միջոցը ԵՄ դեկտեմբերյան գագաթնաժողովում։
Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը հայտարարել է, որ եթե իր «Տիսա» կուսակցությունը ընտրվի իշխանության, այն կհետաքննի այդ հարցը։
«Ըստ առկա տեղեկությունների՝ Պետեր Սիյարտոն, կարծես թե, դավադրության մեջ է Ռուսաստանի հետ՝ այդպիսով դավաճանելով Հունգարիայի և Եվրոպայի շահերը», – ասաց Մագյարը։
«Եթե հաստատվի, սա կհամարվի դավաճանություն, որը կարող է պատժվել ցմահ բանտարկությամբ»։
