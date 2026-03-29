EU – Armenia

Եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպին առնչվող 2 անձ ձերբակալվել է. ՆԳՆ

ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողները խուլիգանության և պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական և քաղաքական գործունեությանը միջամտելու կասկածանքով ձերբակալել են 2 անձի:

Այս մասին հայտնել են Ներքին գործերի նախարարությունից:

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՔՊ կուսակցականների հետ Սուրբ Աննա եկեղեցում մասնակցել է պատարագի:

Պատարագի ընթացքում միջադեպ է տեղի ունեցել, ներկաներից մեկը փորձել է հարվածել վարչապետին, սակայն թիկնապահները կանխել են միջադեպը:

Թեև տեսանյութում լսվում է, որ նա ասում է՝ ձեռ չտաք, թող մնա տեղում, այնուամենայնիվ, ձերբակալվել է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարժական հավաքի մասնակցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում․ ՔԿ-ն՝ Վարդենիսի դեպքի մասին

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կանազ»-ի շենքում կիթառ են նվագել, այրել գույք, հրդեհ է բռնկվել․ 3 անձ է ներկայացվել նախաքննական մարմին․ ՆԳՆ

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեղադրական վերդիկտ․ Ալեքսանյանը կալանքի տակ է․ ԲԴԽ-ն՝ ԱԳՆ աշխատակցուհու վերաբերյալ որոշման մասին

28/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապրիլի առաջին օրերին ևս ձյուն կտեղա՞. եղանակն առաջիկա օրերին

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ավտովթար Երևանում․ կան վիրավորներ. Լուսանկար

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպին առնչվող 2 անձ ձերբակալվել է. ՆԳՆ

29/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն Իրանի դեմ գործողության ընթացքում հարվածել է ավելի քան 11 հազար թիրախի. ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարություն

29/03/2026 infomitk@gmail.com