ԵՄ-ն համաձայնության է եկել Թրամփի առևտրային համաձայնագրի շուրջ

Բանակցողները նշել են, որ փոխզիջումը եվրոպացի արտադրողներին ավելի մեծ վստահություն կտա, չնայած Բրյուսելը չի կարող երաշխավորել, որ Վաշինգտոնը կպահպանի համաձայնագիրը։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Եվրամիությունը չորեքշաբթի առավոտյան վաղ համաձայնեց իրականացնել առևտրային համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների հետ, հավանաբար կանխելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքը՝ հետագա հետաձգումը պատժելու համար ճնշող մաքսատուրքերով։
Եվրախորհրդարանի, ԵՄ խորհրդի և Եվրահանձնաժողովի բանակցողները համաձայնության են եկել Շոտլանդիայի Թըրնբերի քաղաքում Թրամփի գոլֆի հանգստավայրում անցյալ ամռանը կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտցնելու օրենսդրության շուրջ ավելի քան հինգ ժամ տևած բանակցություններից հետո։
Այդ համաձայնագրի համաձայն՝ ԵՄ-ն համաձայնել է վերացնել ԱՄՆ արդյունաբերական և որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների մաքսատուրքերը, մինչդեռ Վաշինգտոնը պետք է սահմանափակեր եվրոպական արտահանման մեծ մասի մաքսատուրքերը մինչև 15 տոկոս։ Սակայն դաշինքը դանդաղեցրեց իր քննարկումները, երբ Թրամփը հունվարին սպառնաց բռնագրավել Գրենլանդիան՝ Դանիայի տարածքը, և կրկին փետրվարին, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը չեղարկեց նրա մաքսատուրքերի օրակարգի մեծ մասը։
«ԵՄ-ն կրկին ցույց տվեց, որ մենք բավականին հուսալի առևտրային գործընկեր ենք, որը հարգում է իր պարտավորությունները», – բանակցային սենյակից դուրս գալուց հետո ասաց ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը։
ԵՄ-ում ամիսներ տևած ներքին վեճերից հետո փոխզիջումը ձեռք բերվեց այն բանից հետո, երբ Թրամփը՝ սպասելուց հիասթափված, սպառնաց հուլիսի 4-ից եվրոպական ավտոմեքենաների վրա 25 տոկոս մաքսատուրք սահմանել։
Այդ սրացումը վտանգում էր տարեկան 1.7 տրիլիոն եվրո արժողությամբ տրանսատլանտյան առևտրային հարաբերությունները կրկին ճգնաժամի մեջ գցել, ինչպես որ Մերձավոր Արևելքի հակամարտության պատճառով առաջացած էներգամատակարարման ցնցումը ծանրացնում է Եվրոպայի տնտեսական աճը։
Փոխզիջման վերջնական տեքստի համաձայն՝ հանձնաժողովը կարող է, խորհրդարանի կամ անդամ երկրի խնդրանքով, կասեցնել առևտրային համաձայնագիրը, եթե Վաշինգտոնը մինչև 2026 թվականի վերջը չնվազեցնի եվրոպական պողպատի և ալյումինի արտադրանքի վրա մաքսատուրքերը։
Ապրիլին Թրամփի կողմից ստորագրված հռչակագրի համաձայն՝ ԱՄՆ պողպատի և ալյումինի մաքսատուրքերը հասնում են մինչև 50 տոկոսի, և ԵՄ շատ օրենսդիրներ բողոքել են, որ այս քայլը խախտում է Թըրնբերիում համաձայնեցված սահմանաչափը։ Չորեքշաբթի առավոտյան կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ հանձնաժողովը տարեվերջին կներկայացնի զեկույց ԱՄՆ պողպատի մաքսատուրքերի վերաբերյալ խորհրդարանին և Խորհրդին, և եթե այն որոշի, որ ԱՄՆ-ն չի հետևում պայմաններին, կգնահատի՝ կասեցնել գործարքը, թե ոչ։
Բանակցողները ավելացրել են այսպես կոչված «sunset clause», որի համաձայն համաձայնագրի ժամկետը կլրանա 2029 թվականի դեկտեմբերին՝ Թրամփի՝ Սպիտակ տնից հեռանալուց գրեթե մեկ տարի անց։
Տեքստը նաև ներառում է երաշխիքներ, որոնք պահանջում են, որ հանձնաժողովը, կամ սեփական նախաձեռնությամբ, կամ ԵՄ երեք երկրների խնդրանքով, հետաքննի, թե արդյոք ներմուծումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում ներքին արդյունաբերության համար։ Սա կարող է հանգեցնել առևտրային համաձայնագրի մասնակի կամ լրիվ կասեցման։
Այնուամենայնիվ, Թըրնբերիի համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարելու մասին ձևակերպումը, եթե ԱՄՆ-ն կրկին սպառնա ԵՄ տարածքային ինքնիշխանությանը, ինչը Եվրախորհրդարանը պահանջել էր Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու Թրամփի սպառնալիքից հետո, չի ներառվել այն բանից հետո, երբ ԵՄ մայրաքաղաքները դեմ են արտահայտվել դրան։
Քննարկումներին ծանոթ ԵՄ պաշտոնյան, որին անանունություն է տրամադրվել փակ դռների ետևում խոսելու համար, ասել է, որ անդամ երկրները ցանկացել են բացառել ոչ առևտրային տարրերը համաձայնագրից։
Եվրոպական Միության առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը, ով ասաց, որ ԵՄ-ն ցույց է տվել, որ «մենք բավականին հուսալի առևտրային գործընկեր ենք, որը հարգում է իր պարտավորությունները»: | Աննաբել Գորդոն/AFP via Getty Images
Տեքստը այժմ ուղարկվում է ուշադիր հետևողական քվեարկության, որը սպասվում է Ստրասբուրգում հունիսի 15-18-ը կայանալիք լիագումար նիստում։
Խորհրդարանական թվաբանություն
Եվրոպական խորհրդարանի որոշ լիբերալ և ձախակողմյան օրենսդիրներ դեռևս թշնամաբար են տրամադրված առևտրային գործարքի նկատմամբ և զգուշացրել են, որ կարող են քվեարկել Թըրնբերիի փոխզիջման դեմ։
Կարևոր է, որ այն լիազորում է Եվրոպական հանձնաժողովին որոշել, թե արդյոք ԱՄՆ-ն խախտում է Թըրնբերիի համաձայնագիրը, և թողնում է ԵՄ գործադիր մարմնին որոշել՝ կասեցնել այն, թե ոչ։ Խորհրդարանի կողմից նախընտրած առաջարկի տարբերակը կստիպեր հանձնաժողովին ավտոմատ կերպով կասեցնել գործարքը խախտման դեպքում։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը՝ պալատի ամենամեծ խմբակցությունը, ձգտում է առևտրային գործարքը վավերացնել, և բանակցողները հույս ունեն, որ մեծամասնությունը կաջակցի դրան։
Բանակցություններում աջ կենտրոնամետ խումբը ներկայացնող ԵԺԿ օրենսդիր Ժելյանա Զովկոն ասել է, որ գործարքը «կփրկի մեր բիզնեսներին և նրանց հնարավորություն կտա շարունակել առևտուրը մեր ամենակարևոր առևտրային գործընկերոջ հետ»։
Խորհրդարանի կողմից փոխզիջումը չվավերացնելը կնվաստացնի առևտրային պալատի հանձնաժողովի նախագահ և խորհրդարանի գլխավոր բանակցող Բերնդ Լանգեին։
Լանգեն հայտարարեց, որ գոհ է արդյունքից՝ չնայած զիջումներին։ «Մենք ապահովում ենք կայունություն և անվտանգություն եվրոպացի արտադրողների համար՝ լիովին գիտակցելով, որ, իհարկե, միշտ չենք կարող երաշխավորել, որ ԱՄՆ-ն կհետևի համաձայնագրին», – ասաց նա։
Գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատը հավաքել էր օրենսդիրների լայն կոալիցիա՝ պահանջելու համար, որ համաձայնագրին կցվեն լրացուցիչ պայմաններ՝ ԵՄ-ն պաշտպանելու Թրամփի պարբերական փորձերից՝ Ամերիկայի վաղեմի դաշնակիցներին հարկադրելու համար։ Սակայն դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք տեքստը կարող է մեծամասնություն ապահովել խորհրդարանում՝ հաշվի առնելով դրա նշանակալի զիջումները։
Հանձնաժողովի առևտրի վարչության հեռացող ղեկավար Սաբինա Վեյանդը բանակցությունների ժամանակ իր շրջապատի անդամներին ասաց, որ ակնկալում է համաձայնագիրը հաստատել ԵՄ անդամ երկրների դեսպանների հետ չորեքշաբթի օրը կայանալիք հանդիպման միջոցով՝ առաջադրանքը անվանելով «զբոսանք այգում»։
