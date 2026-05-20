Բարձր ռիսկեր, թակարդներ և մերժումներ. Ռուսաստանի հետ բանակցություններում ԵՄ դեսպանը կանգնած է դժոխային աշխատանքի առջև

Վոլոդիմիր Զելենսկին խնդրել է եվրոպացիներին նշանակել հատուկ դեսպանորդ։
Ով էլ որ նշանակվի Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների համար եվրոպական դեսպանորդ, կարող է զղջալ, քանի որ առաջադրանքը լի է վտանգներով, որոնք կարող են հակառակ արդյունք տալ։
Եվրամիությունը ավելի ու ավելի է ընդունում Ռուսաստանի հետ ուղղակիորեն խոսելու գաղափարը՝ Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումը դադարեցնելու համար։
Ներքին վերագնահատումը սրվեց այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հիասթափված Սպիտակ տան Մերձավոր Արևելքի վրա կենտրոնացումից, հրապարակավ կոչ արեց եվրոպացիներին նշանակել խաղաղության բանակցությունների համար նշանակված դեսպանորդ։
«Կարևոր է, որ այն ունենա ուժեղ ձայն և ներկայություն այս գործընթացում, և արժե որոշել, թե ով է ներկայացնելու հատկապես Եվրոպան», – կիրակի օրը ասաց Զելենսկին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ զրույցից հետո։
Սակայն ով էլ որ ստանա աշխատանքը, կարող է զղջալ դիմում ներկայացնելու համար։
2022 թվականի փետրվարին պարտադրված դիվանագիտական մեկուսացումը խզելը լուրջ ռիսկեր է պարունակում եվրոպացիների համար, ովքեր, մի կողմից, ցանկանում են իրենց սեփական տեղը ունենալ սեղանի շուրջ՝ մայրցամաքի անվտանգության ճարտարապետության ապագան ձևավորելու համար, բայց մյուս կողմից՝ խորապես զգուշանում են Կրեմլի թակարդը ընկնելուց և իրենց հիմարացնելուց։
Այն փաստը, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով ամենահավանական անձն է գծի մյուս ծայրում, շարունակում է կենտրոնացած մնալ ամբողջ Դոնբասի հանձնման վրա՝ Ուկրաինայի համար անհաջող իրադարձություն, և անօրինականորեն օկուպացված տարածքների միջազգային ճանաչում ստանալու վրա, ավելի է բարդացնում հաշվարկները։
Անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների գրեթե ամենօրյա ռմբակոծությունը, որը Մոսկվան արձակում է Ուկրաինայի քաղաքացիների դեմ, և դրանց թողած ավերածությունները, ավելի են խորացնում այս մտահոգությունները։
Որոշ անդամ պետություններ, ինչպիսիք են Գերմանիան, Նիդեռլանդները, Սկանդինավյան և Բալթյան երկրները, նախընտրում են սպասել և խստացնել Ռուսաստանի տնտեսության վրա ճնշումները, որը չորս տարի շարունակ ընդլայնվող պատժամիջոցների ներքո լարվածության աճող նշաններ է ցույց տալիս։
Նրանց կարծիքով, տնտեսական ճնշումը, ի վերջո, կթուլացնի Ռուսաստանի բանակցային ձեռքը և կստեղծի հնարավորություն փոխզիջման համար, որը դեռևս սեղանին չէ։ Հակառակ դեպքում, հատուկ դեսպանորդը կարող է վերադառնալ դատարկաձեռն և նվաստացած։
«Տեսնո՞ւմ եք ռուսական կողմից լուրջ բանակցություններ վարելու պատրաստակամություն։ Ես՝ ոչ, իմ կառավարությունը՝ ոչ», – ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը։ «Եթե ռուսները պատրաստ են լուրջ բանակցություններ վարել, և դա մեծ «եթե»-ն է, ապա, ակնհայտորեն, ԵՄ-ն կխաղա իր դերը»։
Եվրոպացիները նաև հաշվի են առնում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ անցկացված բանակցությունների փորձը, որոնք գերիների փոխանակումից բացի որևէ էական առաջընթացի չեն հանգեցրել, և դժկամությամբ են տեսնում իրենց դեսպանորդին նույն անպտուղ ցիկլում։ Հաճախ նրանք վրդովվել են այն հեշտությամբ, որով Սթիվ Վիտֆոկոֆի գլխավորած ԱՄՆ պատվիրակությունը կրկնել է ռուսական խոսակցական կետերը և Զելենսկու վրա գործադրվող ուժեղ ճնշումը՝ դեռևս Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը զիջելու համար։
Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հովանու ներքո Դոնբասի պատերազմը դադարեցնելու համար ստորագրված ձախողված Մինսկի համաձայնագրերը դիտվում են որպես ևս մեկ նախագիծ, որը պետք է խուսափել ամեն գնով։
Ահա թե ինչու Բրյուսելի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները պնդում են, որ դաշինքը իր բանակցային դիրքորոշումը ամրագրի համաձայնեցված սկզբունքների, կանոնների և կարմիր գծերի մի շարքի վրա, որոնք կկանխեն ձայների մասնատվածությունը և կամրապնդեն, այլ ոչ թե կխաթարեն Ուկրաինայի շահերը։
«Մենք չենք կարող սկզբից զիջել», – ասել է մեկ այլ դիվանագետ։ «Այս պատերազմի ավարտը հետևանքներ կունենա ամբողջ Եվրոպայի համար»։
Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը, որը նախկինում զգուշացրել էր, որ դաշինքը չպետք է «նվաստացնի» իրեն՝ ձգտելով ուղիղ բանակցություններ վարել, աշխատում է արտաքին գործերի նախարարների հետ՝ անդամ պետությունների միջև խիստ տարբեր կարծիքները կամուրջ դարձնելու համար՝ կազմելու զիջումների և պայմանների ցանկ, որոնք եվրոպացիները ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կկատարի։
Չնայած ցանկի նախագիծը նկարագրվել է որպես չափազանց հավակնոտ և անիրատեսական, այն կարող է հիմք հանդիսանալ ավելի լայն շրջանակի համար, որը 27 առաջնորդները պետք է հաստատեն իրենց հաջորդ գագաթնաժողովում հունիսի 18-19-ը։ Այնուհետև շրջանակը կուղղորդի դեսպանի աշխատանքը։
«Նախքան ռուսների հետ խոսելը, մենք պետք է համաձայնության գանք և քննարկենք միմյանց միջև, թե ինչի մասին ենք ուզում խոսել ռուսների հետ», – ասաց Կալլասը։
«Գործնական» ձևաչափ
Եթե մայրաքաղաքների միջև եղած պառակտումը և Մոսկվայի մաքսիմալիզմը բավականաչափ վախեցնող չէին, դեսպանը ստիպված է դժվարին պայքարի բախվել Վաշինգտոնի օգտին հասնելու համար։
Քանի որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կուրացրեց դաշնակիցներին՝ միակողմանիորեն սկսելով բանակցություններ Պուտինի հետ, եվրոպացիները մեծ մասամբ բացառվել են գործընթացից։ Անցյալ տարի մամուլի հաղորդագրությունների միջոցով նրանք գտան ԱՄՆ և Ռուսաստանի պաշտոնյաների կողմից մշակված 28 կետանոց ծրագիր, որը ներառում էր այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են պատժամիջոցները և ակտիվները, որոնք գտնվում էին Եվրոպայի իրավասության ներքո։
Այսօրվա դրությամբ չկա որևէ երաշխիք, որ ամերիկացիները կճանաչեն ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի օրինականությունը և կներառեն նրան խիստ գաղտնի քննարկումներում։
Զելենսկին ինքը ճանաչել է մարտահրավերը՝ առաջնորդներին ասելով, որ նրանք պետք է գտնեն «գործունակ դիվանագիտական ձևաչափ», որը հաշվի կառնի ամերիկյան «կարծիքները»։ Նրա արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան ավելի ուշ ասել է, որ ԵՄ-ն չպետք է հետապնդի «այլընտրանքային խաղաղության բանակցություններ», այլ պետք է խաղա «լրացուցիչ» դեր առկա գործընթացում։
ԱՄՆ-ն ունի եզակի դիրք երկու պատերազմող կողմերի միջև. այն ունի աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունը, հզոր բանակ և մշտական տեղ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում։ Կարևոր է, որ ԱՄՆ-ն, Թրամփի օրոք, կրճատել է Ուկրաինային տրամադրվող ողջ ֆինանսական և ռազմական օգնությունը և մեղմացրել ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ ամրապնդելով հավասարահեռ միջնորդի ընկալումը։
Ի տարբերություն դրա, ԵՄ-ն կրկնապատկել է աջակցությունը. այն վերջերս հաստատել է Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի վարկ և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը։
Մոսկվան օգտվել է այդ փաստերից՝ մերժելու ԵՄ-ի կողմից ցանկացած առաջարկ։ Հետևաբար, չի կարելի բացառել թե՛ ռուսական, թե՛ ամերիկյան կողմերի կողմից արհամարհանքը։
«Ակնհայտ է, որ եվրոպացիները չեն ցանկանում և չեն կարող միջնորդ դառնալ։ Ավելին, նրանք այժմ Կիևի կողմից պատերազմի անմիջական մասնակիցներ են», – անցյալ շաբաթ հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Փոխարենը, Մոսկվան ծաղրել է եվրոպացիներին՝ առաջարկելով Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերին որպես ուղղակի բանակցությունների դեսպան։ Շրյոդերը ջերմ հարաբերություններ է հաստատել Պուտինի հետ պաշտոնավարման ընթացքում, իսկ ավելի ուշ լոբբինգ է արել ռուսական ընկերությունների անունից, ինչը, ինչպես կատակել է Կալլասը, կնշանակեր, որ «նա գործնականում կնստի սեղանի երկու կողմերում»։
Շրյոդերի առաջարկը արագորեն մերժվեց, բայց Բրյուսելում շատերը դա համարեցին Կրեմլի խաղային ձեռնարկի խիստ հիշեցում և նախազգուշացում՝ չմտածված որոշումներ կայացնելու դեմ։
Եվրոպացիները նույնպես խաղացել են կատակի մեջ՝ օգտագործելով այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Անգելա Մերկելը, Գերմանիայի նախկին կանցլերը, որը մասնակցել է Մինսկի համաձայնագրերին, և Մարիո Դրագին, Իտալիայի նախկին վարչապետը, որը առաջադրվել է ԵՄ-ում գրեթե բոլոր հատուկ պաշտոնների համար։
Ինքն իրեն մեկուսացնելու համար ԵՄ-ին անհրաժեշտ է «պարզություն» և «կոնսենսուս» այն ուղերձի վերաբերյալ, որը նա ցանկանում է փոխանցել իր դեսպանից, ասում է Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի (ECFR) ավագ գիտաշխատող Յանա Կոբզովան, որը կարծում է, որ ուղղակի բանակցությունները չպետք է տեղի ունենան «հանուն բանակցությունների»։
«Ակնհայտ ռիսկն այն է, որ Կրեմլը կխաղա եվրոպացիների հետ և պոտենցիալ կապերը կառուցողական ներգրավվածության համար օգտագործելու փոխարեն, այն կօգտագործի դրանք Եվրոպան բաժանելու և ավելի շատ բաժանումներ ստեղծելու համար՝ ընտրելով, թե ում հետ է Մոսկվան շփվում և ում անտեսում», – ասել է Կոբզովան Euronews-ին։
«Ինչպե՞ս խուսափել թակարդներից։ Հեշտությամբ. մի՛ ստեղծեք այնպիսի տպավորություն, որ Եվրոպան հուսահատորեն ցանկանում է խոսել Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը նույնպես պետք է զգա, որ նման կապերը անհրաժեշտ են»։
Բաց մի թողեք
Ավստրիան և Իտալիան առաջարկում են Արևմտյան Բալկանների համար «քայլ առ քայլ» անդամակցության մոդել
ԵՄ-ն համաձայնության է եկել Թրամփի առևտրային համաձայնագրի շուրջ
ԵՄ խորհրդարանը հաստատում է ԱՄՆ-ի սակագնային համաձայնագրի կիրառումը Թրամփի ճնշման տակ