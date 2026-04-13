13/04/2026

EU – Armenia

ԱԺ ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեցող քաղաքական ուժերը կարող են ներկայացնել իրենց հայտերը

infomitk@gmail.com 13/04/2026

Ապրիլի 13-ից արդեն հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեցող քաղաքական ուժերը կարող են պաշտոնապես ներկայացնել իրենց հայտերը:

Կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները գրանցման համար փաստաթղթերը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն մինչև ապրիլի 23-ի ժամը 18:00-ը:

ԿԸՀ-ն քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակների գրանցումը կկատարի ապրիլի 23-ից մայիսի 3-ը:

Նախընտրական քարոզչությունը պաշտոնապես կմեկնարկի մայիսի 8-ին և կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ի ժամը 24:00-ը:

Քվեարկության նախորդ օրը՝ հունիսի 6-ը, լռության օր է. այդ օրն արգելվում է քարոզչությունը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը դարձել է աշխարհի գավաթի խաղարկության Օսիյեկի փուլի արծաթե մեդալակիր

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է հայ ծանրորդների ելույթների ժամանակացույցը ԵԱ-ում

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար Սևան – Ճամբարակ ճանապարհին․ կան տուժածներ. Լուսանկար

12/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սենսացիոն լուր. Իտալիան գուցե խաղա Աշխարհի առաջնությունում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը ողջունել է ընդդիմության հաղթանակը Հունգարիայի ընտրություններում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիան «միավորելու է Եվրոպան», իսկ ի՞նչ ազդեցություն է թողնելու Վաշինգտոն – Բրյուսել հարաբերությունների վրա

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

