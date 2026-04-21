21/04/2026

EU – Armenia

Մխիթարյանն ասել է՝ ինչ է պատրաստվում անել կարիերան ավարտելուց հետո

infomitk@gmail.com 21/04/2026 1 min read

Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը Միլանում Corner հաղորդաշարի շրջանակում խոսել է այն մասին, թե ինչով է պատրաստվում զբաղվել կարիերան ավարտելուց հետ։

«Այս պահին մտածում եմ միայն ու միայն ֆուտբոլային կարիերայիս մասին։ Դա ավարտելուց հետո, ինձ թվում է, մի ժամանակ դադար կվերցնեմ։ Ուղեղս, ինչպես ասում են, պետք է մի հատ աբդեյթ անել։

Պետք է վերականգնեմ նաև մարմնիս հանգստությունը, քանի որ արդեն 20 տարի է՝ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի մեջ եմ։ Այո, հանգստի հնարավորությունը անպայման պիտի լինի ու այդ հանգստից հետո միայն նոր կհասկանամ՝ ինչ պետք է անել»,- նշել է Մխիթարյանը։

«Կհասկանամ՝ մարզչի աշխատա՞նք, թե՞ ֆուտբոլային այլ գործունեություն։ Գուցե այն, ինչ անեմ, ընդհանրապես ֆուտբոլի հետ կապ չունենա։ Այս ամենը նաև կախված է նրանից, թե ինչ առաջարկներ կստանամ։ Հաշվի առնելով՝ ինչ ակումբներում եմ խաղացել, գուցե հենց այդ ակումբներից աշխատանք առաջարկեն, դեռ հստակ չգիտեմ։ Պիտի վերլուծեմ, հասկանամ՝ որն է ճիշտ ինձ համար ու նոր առաջ շարժվեմ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

1 min read

1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

1 min read

1 min read

1 min read

