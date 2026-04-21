Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը պետական այցով կժամանի Հայաստան

ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե Դըկոտինյիին:
Տիգրան Խաչատրյանն ու դեսպան Օլիվիե Դըկոտինյին քննարկել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցով Հայաստան ժամանումը:
Այն կհաջորդի մայիսի 4-ի Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) գագաթնաժողովին և կլինի մայիսի 5-ին:
ԵՄ-ն և Հայաստանը ամրապնդում են քաղպաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը․ ստորագրվել է համաձայնագիր. Լուսանկարներ
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը չափազանց կարևոր է ԵՄ-ի համար. Կալաս
Նշված տեղեկատվությունը սուտ է և որևէ կապ չունի իրականության հետ. Բաղդասարյան