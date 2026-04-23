Երևանում մեքենան հարվածել է կանգառում կայանված ավտոբուսին. կան տուժածներ. Լուսանկարներ

Երևանի Մյասնիկյան պողոտայում «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենան հարվածել է թիվ 53 երթուղին սպասարկող կայանված ավտոբուսին:
«Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ մամուլի խոսնակ Գեղամ Ասատրյանը «Հայկական ժամանակ»-ի հետ զրույցում մանրամասներ է հայտնել միջադեպից՝ նշելով, որ ավտոբուսը եղել է կանգառում կայանված, միջադեպի հետևանքով մեկ այլ մեքենա դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի․ կան տուժածներ:
Ասատրյանի փոխանցմամբ՝ նախնական տեղեկություններով՝ տուժել է 3 քաղաքացի մարդատար մեքենաներից:
Երևանում «Tesla»-ի ոչ սթափ վարորդը մեքենայով անցել է բազալտե եզրաքարն ու կոտրել երկաթե պաշտպանիչ ցանկապատը. Լուսանկար
Սամվել Կարապետյանի որդին դիմել է Մակրոնին․ Լուսանկար
«Ուժեղ Հայաստանը» ԿԸՀ ներկայացրեց իր 199 հոգանոց նախընտրական ցուցակը