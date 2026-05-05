Հայաստանը երկու կարևոր համաձայնագիր է ստորագրել ֆրանսիական Airbus ընկերության հետ. Լուսանկար

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, SOFEMA Group-ը և Airbus Helicopters-ը պայմանագրեր են ստորագրել Հայաստանին հանդերձանք և տրանսպորտային ուղղաթիռներ մատակարարելու վերաբերյալ։
Սա կարևոր քայլ է ՀՀ զինված ուժերի շարժունակության և տեխնիկական վերազինման ճանապարհին։
Հայկական FlyOne Armenia ավիաընկերությունը և Airbus-ը համաձայնագիր են ստորագրել երկու նոր Airbus A321-200NX ինքնաթիռների ձեռքբերման մասին։ Այս մոդելները հայտնի են իրենց արդյունավետությամբ և հարմարավետությամբ, ինչը թույլ կտա ընդլայնել չվերթների աշխարհագրությունը։
