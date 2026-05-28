28/05/2026

EU – Armenia

Աշխույժ, ուժեղ երիտասարդ եմ եղել, ասել են՝ Դոդի Գագո, իմ ցեղի մեջ էլ դոդ ամաններով են կերել

infomitk@gmail.com 28/05/2026 1 min read

Քարոզարշավի ժամանակ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձել է իր կեղծանունին: Նա մանրամասնել է, թե ինչու են իրեն ասում՝ «Դոդ»:

«Ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած երևացող, աշխույժ մարդ միշտ էլ մականուններ ունի: Էն մարդիկ, որ իրենցից բան չեն ներկայացնում, մականուն չունեն: Ավելի լավ է մականուն ունենաս, քան թե ծածկանուն ունենաս: Մի բան ավելացնեմ իմ մականվան հետ կապված, որ աշխույժ, ուժեղ երիտասարդ եմ եղել, իմանալու համար՝ ով է էս երիտասարդը՝ Դոդենց Գագոն, Դոդի Գագոն։ Իմ ցեղի մեջ, մեծ ամանները, որ կոչվել են «դոդի ամաններ», դրանով են հաց կերել»,- լրագրողի հարցին ի պատասխան՝ ասել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչով է պայմանավորված Եվրոպայում հաստատված անոմալ շոգը

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայիսի 28-ը Հայաստանի Առաջին հանրապետության ստեղծման օրն է

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read