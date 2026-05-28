Ինչով է պայմանավորված Եվրոպայում հաստատված անոմալ շոգը

Եվրոպայում ներկայումս հաստատված անոմալ շոգը պայմանավորված է հանածո էներգակիրների օգտագործմամբ։
Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից Սայմոն Սթիլը։
«Անոմալ շոգի գլխավոր մեղավորը հանածո վառելիքի այրումից կախվածությունն է՝ նավթից, գազից։ Մեղքի իր բաժինն ունեն նաեւ անտառահատումները»,- ասել է Սայմոն Սթիլը։
Վերջինս ընդգծել է, որ ներկայիս սաստիկ շոգ եղանակը հիշեցնում է կլիմայական ճգնաժամի հետեւանքների մասին։
Հիշեցնենք, որ խիստ շոգ եղանակ է հաստատվել Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում։ Այստեղ սնդիկի սյունը +30 աստիճանից բարձր է, ըստ Ցելսիուսի սանդղակի, եւ հասնում է մինչեւ 35, 37 կամ 39 աստիճանների։
Բաց մի թողեք
Մայիսի 28-ը Հայաստանի Առաջին հանրապետության ստեղծման օրն է
Սև ծովից ցիկլոն կներթափանցի․ Սուրենյանն առաջիկա օրերին սպասվող եղանակի մասին
Հայաստանը՝ աշխարհի 3-րդ ամենանյարդային երկիր