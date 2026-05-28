Ձիարշավին մասնակցելու է Մարիամ Փաշինյանը

Մայիսի 29-ին եւ 30-ին Հովիկ Հայրապետյանի անվան ձիասպորտի կենտրոնում տեղի կունենա «Արմենիա Վայն» գավաթի խաղարկությունը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Սա այն ձիարշավարանն է, որտեղ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով այցելում են Նիկոլ Փաշինյանի դուստրերը, հատկապես ավագ դուստրը` Մարիամ Փաշինյանը։
Տեղեկացանք, որ ձիարշավին մասնակցելու է նաեւ Մարիամը։
Ի դեպ, ապրիլին եւս ձիարշավարանում մրցույթ էր տեղի ունեցել, որին Մարիամը չէր կարողացել մասնակցել, քանի որ նրա ձին վնասվածք էր ստացած եղել։
Բաց մի թողեք
Վանաձորյան հանրահավաքում շատ մեծ էներգիա կար
Քիչ թե շատ հաշվելու ունակ ոչ մի գործարար այդ ճանապարհից չի օգտվի. Նիկոլ Փաշինյանի հերթական բլեֆը
Ո՞վ է Արցախի ներկայացուցչության շենքը «խլելու» որոշում կայացրած դատավորը․ ի՞նչ միլիոններ է հայտարարագրել. Լուսանկար