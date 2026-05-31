31/05/2026

EU – Armenia

Ավտովթար՝ Սյունիքի մարզում․ վիրավորները օտարերկրացիներ են․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 31/05/2026 1 min read

Մայիսի 31-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։

Ժամը 09։00-ի սահմաններում Երևան–Մեղրի ավտոճանապարհի 243-րդ կմ հատվածում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի, 62-ամյա Վահիդ Խ.-ն իր վարած «Peugeot» մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե արգելապատնեշներին, ապա գլխիվայր շրջվելով հայտնվել դաշտում։

Վթարի հետևանքով վարորդն ու ուղևոր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի 58-ամյա Ֆարահ Բ.-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Սիսիան» բժշկական կենտրոն։

Դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայության Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության Սիսիանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Փրկարարները վիրավորներին մոտեցրել են շտապօգնության ավտոմեքենային, այնուհետև հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և իրականացրել հերթապահություն։

Վթարի փաստով Սիսիանի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Գ. Շամշյանի տեղեկություններով՝ վարորդն ու ուղևորը ամուսիններ են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի պնդումները սուտ են․ Լուկաշենկոն բացահայտել է ՀՀ իշխանությունների խաղը

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղը՝ հունիսի 1-ին, մեկնարկում եմ անժամկետ, շուրջօրյա նստացույց. Լուսանկար

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառուցում ենք նոր որակի պետություն. Փաշինյան

31/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտովթար՝ Սյունիքի մարզում․ վիրավորները օտարերկրացիներ են․ Լուսանկար

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուրս է բերվել Սուրբ Էջմիածնում պահվող Քրիստոսի Խաչափայտի (Կենաց Փայտի) մասունքը. Լուսանկար

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 1-ի աստղագուշակ․ Արժե խուսափել սթրեսային իրավիճակներից

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուկաշենկոն հայերին խորհուրդներ է տվել, սպառնացել, թե Ուկրաինայի իրադարձությունների կրկնություն կարող է լինել

31/05/2026 infomitk@gmail.com