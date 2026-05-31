31/05/2026

EU – Armenia

Արդեն վստահ չէ, որ Վենսը կկարողանա «շարունակել իր սկսած գործը»

infomitk@gmail.com 31/05/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ վստահ չէ այն բանում, որ ճիշտ է իր հաջորդ ընտրել փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին, որովհետեւ կասկածում է, թե Վենսը կկարողանա շարունակել իր սկսած գործը։

Այս մասին հայտնում է The New York Times պարբերականը։

Համաձայն հրապարակման, զրուցելով իր խորհրդականների հետ, ԱՄՆ նախագահը մի քանի անգամ հռետորական հարց է բարձրացրացրել, թե արդյոք Վենսը ի վիճակի է հասնել նախագահական մրցավազքի վերջնագծին։ Մասնավոր զրույցներում արդեն՝ նախագահ Թրամփն համեմատում է իր եւ Վենսի նվաճումները։ Թրամփը հաշվի է առել այն, որ Վենսը միշտ լարված ընտրություններում հաղթել է միայն իր օգնությամբ։

Նա նաեւ հաշվել է, թե փոխնախագահության ընթացքում Վենսը քանի օր է եղել արձակուրդում։ Թրամփն, ի դեպ, ըստ պարբերականի, արձակուրդ երբեք չի վերցնում։ Սպիտակ տան ներկայիս ղեկավարը նաեւ մի քանի անգամ անդրադարձել է այն հանգամանքին, որ Վենսը դեմ է եղել Իրանի դեմ պատերազմ սկսելուն։

The New York Times-ը գրում է, որ այս ամենով հանդերձ, Վենսը մեծ ճանաչում ունի Make America Great Again շարժման ներկայացուցիչների շրջանում։ Սակայն, 28 թվականին առաջադրվել կարողանալու համար՝ նա պետք է շարունակի պահպանել լավ հարաբերությունները Թրամփի հետ եւ նաեւ՝ հավաստիանա, որ Հանրապետական կուսակցությունը, որը մասնատվել է այժմ՝ Թրամփի գործողությունների պատճառով, կաջակցի իրեն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պենտագոնը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն հարվածել է թմրանյութեր տեղափոխող նավին

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփը հայտարարում է, որ Իրանը համաձայնել է միջուկային զենք չունենալ

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին հայտնվել է ՆԱՏՕ-ի ճնշման և Իտալիայի հակապաշտպանական տրամադրությունների միջև

31/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրքի ռիթմով, սիրո թևերով․ «Tango»-ից մինչև «La Boheme». Լուսանկարներ

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Սյունիքի մարզում․ վիրավորները օտարերկրացիներ են․ Լուսանկար

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուրս է բերվել Սուրբ Էջմիածնում պահվող Քրիստոսի Խաչափայտի (Կենաց Փայտի) մասունքը. Լուսանկար

31/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 1-ի աստղագուշակ․ Արժե խուսափել սթրեսային իրավիճակներից

31/05/2026 infomitk@gmail.com