Լուկաշենկոն հայերին խորհուրդներ է տվել, սպառնացել, թե Ուկրաինայի իրադարձությունների կրկնություն կարող է լինել

Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խորհուրդ է տվել հայերին զգույշ լինել՝ Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունների կրկնությունից խուսափելու համար։
«Հայերը պետք է շատ զգույշ լինեն, Աստված մի արասցե, բայց խուսափեն Ուկրաինայում տեղի ունեցածի կրկնությունից։ Ուկրաինայում ամեն ինչ սկսվել է հենց այդպես։ Դուք հիշում եք դա։ Որպեսզի նրանք՝ հայերը, ովքեր նոր են դուրս եկել մեկ պատերազմից, չհայտնվեն դժվարին իրավիճակում դրա պատճառով։ Անհրաժեշտ չէ շտապել։ Մենք պարզապես պետք է մտածենք, մենք պետք է իմաստուն լինենք։ Նման քայլ կատարելուց առաջ (ԵԱՏՄ-ից դուրս գալուց և ԵՄ անդամակցության ձգտելուց-ԽՄԲ.), հայ ժողովուրդը պետք է շատ լուրջ մտածի։ Սա միակ բանն է, որ ես նրանց կոչ եմ անում անել։ Եթե ժողովուրդը արտահայտի իր կարծիքը, մենք կհամաձայնվենք դրա հետ», – լրագրողներին ասել է Լուկաշենկոն Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում։
ԲելՏԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, Լուկաշենկոյի խոսքով, Հայաստանում այժմ բազմաթիվ հայտարարություններ են արվում հունիսի 7-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ։ Նույն պատճառով քննարկումներ են սկսվում երկրի ԵԱՏՄ-ից հնարավոր դուրս գալու և Եվրամիությանը միանալու ուղղությամբ շարժվելու վերաբերյալ։
Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի մասնակիցները համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որով կոչ են արել համապատասխան հանրաքվե անցկացնել նաև Հայաստանում։
«Մենք չենք ճնշում ժողովրդին, հատկապես որ հասկանում ենք, որ սա քաղաքական խաղ է. առաջիկայում Հայաստանում ընտրություններ են։ Բնականաբար, նրանք կեղծում են սա՝ ընտրությունների տպավորություն թողնելու համար։ Սակայն Հայաստանի ղեկավարությունը սխալվում է դա անելով։ Սա հանգեցնում է ԵԱՏՄ-ի նվաստացմանը։ Եվ ԵԱՏՄ բոլոր անդամները միաձայն համաձայնել են դրան», – բացատրել է Բելառուսի նախագահը:
Նա նաև նշել է, որ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ներկայացրել է Հայաստանը Ղազախստանի մայրաքաղաքում կայացած Բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստում, և կողմերի դիրքորոշումները հնչեցվել են նրա ներկայությամբ։
Ավելին, Լուկաշենկոն զգուշացրել է, որ որոշակի շրջանակներ օգտվում են Հայաստանում տեղի ունեցողից, և նա հստակ ակնարկել է, թե ով է կոնկրետ օգտվում։
«Կա մեկը, որ օգտվում է դրանից։ Նրանք եկան, այնտեղ հավաքեցին մի քանի մարդկանց, գիտեք, թե ովքեր էին եվրոպացիները, և տվեցին մի ամբողջ փունջ խոստումներ (մայիսի սկզբին Երևանում տեղի ունեցավ ԵՄ-Հայաստան երկկողմ գագաթնաժողով – ԽՄԲ.)։ Չնայած մենք այդ խոստումները չլսեցինք, միայն դատապարտումներ եղան, թե «Բելառուսը և Ռուսաստանը այսինչն են»։ Իհարկե, մենք կատարյալ չենք, ի՞նչ կարող ենք ասել։ Բայց նայեք ինքներդ ձեզ», – հավելել է բելառուս առաջնորդը։
Բելառուսական կողմի հասցեին Վլադիմիր Զելենսկիի սպառնալիքները դատարկախոսություն են։
Այս մասին ասել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, երբ Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակում նրան խնդրել են մեկնաբանել Կիևից հնչող ագրեսիվ հայտարարությունները, այդ թվում՝ Բելառուսի տարածքում որոշակի 500 պոտենցիալ թիրախների մասին։
«Նրանք որոշել են 500 թիրախ: Մենք ունենք մեկ շատ լուրջ թիրախ՝ հստակ կոորդինատներով և Բելառուսից բավականին մոտ: Դա չէ՞ որ իրենք էլ են հասկանում»,- նշել է Լուկաշենկոն։
Ընդհանուր առմամբ, հանրապետության նախագահը Կիևի նման հայտարարությունները որակել է որպես շաղակրատանք։
«Թող Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչը ինձ ների դրա համար, բայց սա ինչ-որ դատարկախոսություն է», – ասել է Լուկաշենկոն։
