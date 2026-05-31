EU – Armenia

Ռուսական շուկայի կորստի դեպքում Հայաստանը կզրկվի ելակի գրեթե ամբողջ արտահանումից

Ռուսական շուկայի կորուստը կարող է Հայաստանին զրկել ելակի արտահանումից ստացված գրեթե ամբողջ եկամուտից, հայտնել է ՌԻԱ Նովոստին:

Նշվում է, որ ՄԱԿ-ի Comtrade հարթակում հրապարակված վիճակագրության համաձայն` անցած տարվա 11 ամիսներին (դեկտեմբերի տվյալները դեռ չեն հրապարակվել) Հայաստանը Ռուսաստան է արտահանել 12,14 միլիոն դոլարի ելակ, իսկ հատապտուղների ընդհանուր արտահանումը կազմել է 12,51 միլիոն:

«Ռոսսելխոզնադզորը» ավելի վաղ հայտնել է, որ մայիսի 30-ից սահմանափակում է Հայաստանից պտուղ-բանջարեղենի, այդ թվում՝ ելակի ներկրումը:

Գերատեսչությունից պարզաբանել էին, որ որոշումն ընդունվել է Ռուսաստան հայկական պտուղ-բանջարեղենի մատակարարումների ժամանակ խախտումների հաճախակի դարձած դեպքերի պատճառով և բուսասանիտարական բարեկեցության ապահովման նպատակով:

Կարևորը, որ նախընտրական քարոզարշավի հերթական օրը շրջայցերից մեկի ժամանակ վարչապետին ու մյուսներին իր տուն հրավիրած քաղաքացին Անահիտ Ավանեսյանին, Նիկոլ Փաշինյանին ու մյուսներին վարդի հյութ և ելակով տորթ է հյուրասիրել, որը կտրել է հենց Ավանեսյանը: 

