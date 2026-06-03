Զախարովան Հայաստանի իշխանություններին համեմատել է ուղևորի հետ, որը փորձում է հասնել «Դ կետ»

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Հայաստանի իշխանություններին համեմատել է ուղևորի հետ, որը փորձում է հասնել Ա կետից Դ կետ։
Խոսելով Հայաստանի՝ ԵԱՏՄ-ում մնալով՝ ԵՄ-ին անդամակցելու ձգտման մասին՝ Զախարովան նշել է, որ սա «այլևս նույնիսկ երկու աթոռի վրա նստելու փորձ չէ»։
«Աննորմալ է, երբ մանիպուլյացիա է տեղի ունենում։ Երբ բարի մտադրություններն ու օրենքի գերակայությունը, որոնք ապահովում են որոշակի ոլորտի բնականոն գործունեությունը, օգտագործվում են չարագործ նպատակներով։ Դա աննորմալ է։ Եթե դուք ուզում եք հասնել Դ կետ Բ կետով, դա նույնպես հնարավոր է։ Դա կոչվում է տարանցիկ։ Բայց այն ունի իր սեփական լոգիստիկան։ Երբ դուք գրանցվում եք Բ կետի համար, դուք թռչում եք, իջնում այնտեղ, հրաժեշտ տալիս բոլորին ու գնում այնտեղ, որտեղ պետք է գնաք։ Դա բաց ընտրություն էր։ Բայց այն արվեց։ Դուք ուզո՞ւմ եք փոխել ձեր ընտրությունը։ Առաջ գնացեք։ Կա դա անելու քաղաքակիրթ միջոց», – բացատրել է նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ ղեկավարությունն ագրեսիվ կերպով ձգտում է Ռուս ուղղափառ եկեղեցուն վտարել Հայաստանից․ ՌԴ արտաքին հետախուզության ծառայություն
Նոր արգելանք՝ հայկական ապրանքների համար․ ՌԴ-ն ցանկ է հրապարակել
Կապանի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող է կախվել