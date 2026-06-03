03/06/2026

EU – Armenia

Զախարովան Հայաստանի իշխանություններին համեմատել է ուղևորի հետ, որը փորձում է հասնել «Դ կետ»

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Հայաստանի իշխանություններին համեմատել է ուղևորի հետ, որը փորձում է հասնել Ա կետից Դ կետ։

Խոսելով Հայաստանի՝ ԵԱՏՄ-ում մնալով՝ ԵՄ-ին անդամակցելու ձգտման մասին՝ Զախարովան նշել է, որ սա «այլևս նույնիսկ երկու աթոռի վրա նստելու փորձ չէ»։

«Աննորմալ է, երբ մանիպուլյացիա է տեղի ունենում։ Երբ բարի մտադրություններն ու օրենքի գերակայությունը, որոնք ապահովում են որոշակի ոլորտի բնականոն գործունեությունը, օգտագործվում են չարագործ նպատակներով։ Դա աննորմալ է։ Եթե դուք ուզում եք հասնել Դ կետ Բ կետով, դա նույնպես հնարավոր է։ Դա կոչվում է տարանցիկ։ Բայց այն ունի իր սեփական լոգիստիկան։ Երբ դուք գրանցվում եք Բ կետի համար, դուք թռչում եք, իջնում ​​այնտեղ, հրաժեշտ տալիս բոլորին ու գնում այնտեղ, որտեղ պետք է գնաք։ Դա բաց ընտրություն էր։ Բայց այն արվեց։ Դուք ուզո՞ւմ եք փոխել ձեր ընտրությունը։ Առաջ գնացեք։ Կա դա անելու քաղաքակիրթ միջոց», – բացատրել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ ղեկավարությունն ագրեսիվ կերպով ձգտում է Ռուս ուղղափառ եկեղեցուն վտարել Հայաստանից․ ՌԴ արտաքին հետախուզության ծառայություն

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր արգելանք՝ հայկական ապրանքների համար․ ՌԴ-ն ցանկ է հրապարակել

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապանի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող է կախվել

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը

03/06/2026 infomitk@gmail.com