04/06/2026

EU – Armenia

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Այսօր առավոտից իրավապահները խուզարկություններ էին իրականացնում Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գյումրիի գրասենյակներում։ Խուզարկվել են նաև հրապարակախոս, ազատամարտիկ, «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արա Նախշքարյանի բնակարանն ու գրասենյակը։

Պարզվում է, խուզարկությունների ընթացքում առգրավվել են ինչ որ փաստաթղթեր, տարբեր կրիչներ, ինչպես նաև Նախշքարյանի բջջային հեռախոսը։

Դեպքի առնչությամբ այս պահին կա 3 ձերբակալված, որոնց հետ իրականացվում են քննչական գործողություններ։ Ձերբակալվածներից երկուսը կին են՝ երիտասարդ աղջիկներ են, որոնցից մեկը ընդամենը օրեր առաջ էր դարձել չափահաս։

Ձերբակալվածների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում՝ ընդհուպ մինչև կալանավորում, որպեսզի Արա Նախշքարյանի դեմ ցուցմունքներ կորզեն։ Փորձ է արվում ընտրական գործընթացների հետ կապված նոր քրեական գործի հիմքեր ձևավորել` շինծու ընտրակաշառքի գործը կարել։

Արա Նախշքարյանը այս իշխանությունների ամենախիստ քննադատներից է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՏՄ-ում սպասո՞ւմ են արդյոք Ադրբեջանին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ Ազգային Կոնգրեսի որոշումը

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com